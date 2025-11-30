Dopo le sconfitte nel derby e in Champions League contro l' Atletico Madrid , l'Inter torna alla vittoria: 2-0 al Pisa , che non riesce a centrare il suo settimo risultato utile consecutivo nonostante una buona prestazione. Alla Cetilar Arena - Stadio Romeo Anconetani gara equilibrata per larghi tratti, decisa da una doppietta Lautaro Martinez , a bersaglio al 69' e all'83'. In attesa di Roma-Napoli i nerazzurri si portano a -1 dalla vetta della classifica agganciando i giallorossi di Gasperini .

L'Inter spinge, il Pisa tiene: pari all'intervallo

Atteggiamenti tattici speculari, possesso palla nettamente appannaggio degli uomini di Chivu fin dalla prima frazione di gioco, che però faticano a trovare varchi tra le linee serratissime disegnate in campo da Gilardino. Inevitabile affidarsi alle palle inattive per cercare di rompere l'equilibrio: come quando su una punizione calciata da Calhanolgu, Lautaro Martinez colpisce di testa mandando il pallone di poco fuori. Accorti ma tutt'altro che rinunciatari i padroni di casa, che si affacciano dalle parti di Sommer con una sponda aerea di Touré per Piccinini: controlla e tiro, senza inquadrare lo specchio della porta. Da segnalare anche una girata al volo di Lautaro, imbeccato da un esterno destro di Barella: palla alta sulla traversa.

Inter, Lautaro decisivo: 2-0 al Pisa

Si riparte con Zielinski al posto di Sucic. Il copione non cambia: l'Inter attacca, il Pisa si difende con ordine e bada al sodo cercando di ribaltare immediatamente il fronte dell'azione con dei lanci lunghi per Meister e Nzola. Ed è proprio Nzola, innescato da Tourè, a sciupare in contropiede con un sinistro alto. Non sbaglia, invece, con lo stesso piede, Lautaro: Pio Esposito, gettato nella mischia da due minuti al posto di Thuram, lo serve con un cross basso teso, girato in porta di prima intenzione in maniera imparabile. Il Toro chiude i conti all'83' firmando il suo sesto gol in campionato in scivolata su assist di Barella. Pisa-Inter 0-2.