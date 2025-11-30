Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 30 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Doppietta di Lautaro con il Pisa, l'Inter torna a vincere: Chivu a -1 dalla vetta© Inter via Getty Images

Doppietta di Lautaro con il Pisa, l'Inter torna a vincere: Chivu a -1 dalla vetta

I nerazzurri sbancano la Cetilar Arena grazie al loro capitano, Gilardino interrompe la sua striscia consecutiva nonostante una prestazione positiva
3 min
TagsPisaInterSerie A

Dopo le sconfitte nel derby e in Champions League contro l'Atletico Madrid, l'Inter torna alla vittoria: 2-0 al Pisa, che non riesce a centrare il suo settimo risultato utile consecutivo nonostante una buona prestazione. Alla Cetilar Arena - Stadio Romeo Anconetani gara equilibrata per larghi tratti, decisa da una doppietta Lautaro Martinez, a bersaglio al 69' e all'83'. In attesa di Roma-Napoli i nerazzurri si portano a -1 dalla vetta della classifica agganciando i giallorossi di Gasperini.

L'Inter spinge, il Pisa tiene: pari all'intervallo

Atteggiamenti tattici speculari, possesso palla nettamente appannaggio degli uomini di Chivu fin dalla prima frazione di gioco, che però faticano a trovare varchi tra le linee serratissime disegnate in campo da Gilardino. Inevitabile affidarsi alle palle inattive per cercare di rompere l'equilibrio: come quando su una punizione calciata da Calhanolgu, Lautaro Martinez colpisce di testa mandando il pallone di poco fuori. Accorti ma tutt'altro che rinunciatari i padroni di casa, che si affacciano dalle parti di Sommer con una sponda aerea di Touré per Piccinini: controlla e tiro, senza inquadrare lo specchio della porta. Da segnalare anche una girata al volo di Lautaro, imbeccato da un esterno destro di Barella: palla alta sulla traversa.

Inter, Lautaro decisivo: 2-0 al Pisa

Si riparte con Zielinski al posto di Sucic. Il copione non cambia: l'Inter attacca, il Pisa si difende con ordine e bada al sodo cercando di ribaltare immediatamente il fronte dell'azione con dei lanci lunghi per Meister e Nzola. Ed è proprio Nzola, innescato da Tourè, a sciupare in contropiede con un sinistro alto. Non sbaglia, invece, con lo stesso piede, Lautaro: Pio Esposito, gettato nella mischia da due minuti al posto di Thuram, lo serve con un cross basso teso, girato in porta di prima intenzione in maniera imparabile. Il Toro chiude i conti all'83' firmando il suo sesto gol in campionato in scivolata su assist di Barella. Pisa-Inter 0-2.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Pisa-Inter

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS