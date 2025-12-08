Milan, effetto Pulisic: Torino battuto in rimonta 3-2 e aggancio al Napoli

Serie A, la classifica

Tutto troppo presto per Baroni, Rabiot squarcia le tenebre rossonere

Sembrava un sogno per il Torino, che quasi senza neanche provarci si era ritrovato avanti di due reti dopo poco più di un quarto d'ora. Pronti via e il Milan inizia a fare la partita, ma al primo affondo granata è rigore: il cross di Pedersen trova infatti il braccio disarticolato di Tomori e Chiffi non può che indicare il dischetto, con Vlasic che non trema davanti a Maignan e al 10' porta in vantaggio i padroni di casa. Che raddoppiano poco più tardi, al 17', con la conclusione mortifera di Zapata, che piega le mani al portiere rossonero e illude lo Stadio Olimpico Grande Torino. È il momento più buio della serata rossonera, che però trova rinnovate speranze dalla folgore di Rabiot, che al 24' squarcia le tenebre, rimettendo in carreggiata la squadra di Allegri. Che però, di lì a poco deve far fronte all'ennesimo evento avverso, con Leao che si tocca l'inguine ed è costretto ad alzare bandiera bianca, sostituito da Landucci con l'ex Ricci. A non cambiare è l'inerzia del match, che vede il Milan insistere alla ricerca del pareggio, sfiorato poco prima dell'intervallo ancora da Rabiot.