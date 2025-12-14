Dove vedere Udinese-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario
Il Napoli affronta l'Udinese in trasferta per mantenere il primato in classifica, condiviso al momento con il Milan di Allegri.
Udinese-Napoli, l'orario
Udinese-Napoli andrà in scena oggi, domenica 14 dicembre, alle ore 15:00 allo Bluenergy Stadium di Udine.
Dove vedere Udinese-Napoli in diretta tv
Udinese-Napoli sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.
Udinese-Napoli, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile é scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Ehizibue; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic
A disposizione: 90 Sava, 93 Padelli, 2 Goglichidze, 4 Lovric, 6 Zarraga, 7 Gueye, 15 Bayo, 16 Palma, 17 Bravo, 18 Buksa, 29 Camara, 31 Kristensen, 38 Miller, 77 Modesto.
Indisponibili: Atta, Kamara, Zemura
Squalificati: - Diffidati: -
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo; Elmas, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Lang. Allenatore: Conte
A disposizione: 14 Contini, 25 Ferrante, 3 Gutierrez, 17 Olivera, 21 Politano, 26 Vergara, 27 Lucca, 30 Mazzocchi, 35 Marianucci, 68 Lobotka, 69 Ambrosino.
Indisponibili: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Juan Jesus, Lukaku, Meret.
Squalificati: - Diffidati: -
