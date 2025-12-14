Udinese-Napoli diretta, segui la partita di Serie A LIVE
La domenica della 15ª giornata di Serie A vede il Napoli di Conte sfidare l'Udinese di Runjaic al Bluenergy Stadium di Udine. Gli azzurri scendono in campo per cancellare il passo falso in Champions League, dopo la sconfitta contro il Benfica, ripartendo in campionato dove sono reduci da tre vittorie di fila. Con il Milan fermato dal Sassuolo (2-2), Conte va a caccia di punti importanti per prendersi il primo posto in solitaria: segui la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.
15:43
42' - Ultimi minuti del primo tempo
Ritmi molto lenti ora, con le due squadre che sembrano aspettare il fischio di Sozza per la fine del primo tempo. Una fase di stallo ha 'congelato' il match, poco spettacolo ora in campo.
15:37
37' - Buongiorno salva su Zaniolo
Buono spunto di Ekkelenkamp, che lancia Zaniolo in area. L'ex Roma, però, non arriva sul pallone poiché viene anticipato da Buongiorno, che evita ogni pericolo.
15:34
33' - Prima ammonizione della partita
Sozza estrae il primo giallo del match: è per Zaniolo, troppo duro su Elmas.
15:31
30' - L'Udinese regge, il Napoli attacca: ancora 0-0
Siamo alla mezz'ora di gioco e dopo un avvio aggressivo, l'Udinese regge contro gli attacchi del Napoli. Ancora 0-0 fin qui, ma la squadra di Conte continua a costruire.
15:23
22' - Anche Neres pericoloso
Ci prova anche Neres, che però non arriva per centimetri sulla palla tesa di Hojlund. Intanto è rientrato Spinazzola, sospiro di sollievo per Conte.
15:19
18' - Resta a terra Spinazzola
Duro scontro di gioco in mezzo al campo con Zaniolo e Spinazzola resta a terra, chiamando l'intervento dello staff medico. Da valutare le condizioni dell'azzurro, tanti fischi per l'ex Roma.
15:16
15' - Hojlund ci prova, Okoye ci arriva
Meglio il Napoli in questa fase. Da calcio d'angolo torre di Di Lorenzo per Hojlund, che la tira di petto, ma Okoye ci arriva e blocca. Azzurri ancora pericolosi quando siamo al quarto d'ora di gioco.
15:12
10' - Bertola salva su Lang, Conte disperato
Grandissima occasione per il Napoli: Spinazzola scatta sulla fascia e serve in area Lang quasi a porta vuota, ma ci arriva prima Bertola che manda il pallone fuori. Conte disperato in panchina per una grandissima occasione sprecata.
15:09
8' - Applaudono Conte e Runjaic
Runjaic applaude la sua Udinese, brava in questa fase a costruire con la coppia Zaniolo-Davis per sfondare in area. Ma applaude anche Conte, con la difesa che tiene e respinge gli attacchi avversari. Bravo Beukema a bloccare l'ex Roma prima del tiro, pericoloso in area.
15:06
5' - Partenza aggressiva dell'Udinese
Più aggressiva l'Udinese in questo avvio, che prova subito a sorprendere gli avversari. Il Napoli non si scompone e aspetta.
15:01
+++ 1' - Si parte: inizia Udinese-Napoli! +++
Fischia Sozza e si parte: inizia Udinese-Napoli!
14:58
Udinese e Napoli scendono in campo
Udinese e Napoli in campo: tra poco il fischio d'inizio dell'arbitro Sozza.
14:50
Udinese-Napoli, dieci minuti al fischio d'inizio
Le squadre sono già rientrate negli spogliatoi: mancano solo dieci minuti al fischio d'inizio di Udinese-Napoli.
14:41
Manna: "Lucca? Serve più determinazione. Benfica, sconfitta che ci sta"
"Benfica? Semplicamente è un periodo che giochiamo sempre con gli stessi, siamo contanti e ruotare viene difficile. Una sconfitta così ci sta dopo un insieme di partite tutte positive, abbiamo vinto scontri diretti meritando e dimostrando di essere superiori. In Champions se non vai sempre al 100% non tieni il ritmo, specialmente contro una squadra contro il Benfica. Oggi è una partita tosta, molto fisica: dobbiamo essere positivi. Faccio un'analisi delle partite di Champions, solo con il Psv abbiamo steccato. Con il City abbiamo fatto buon calcio rimanendo in 10, con l'Eintracht meritavamo qualcosa di più, col Benfica avevamo un livello di energia inferiore e in questi casi perdi. Sono estremamente positivo e contento della squadra e del lavoro del mister. Dobbiamo rimanere tranquilli e concentrati. Lucca? Atta è un giocatore forte, non devo dirlo io. L'Udinese ha sempre avuto giocatori forti e di prospettiva. Lucca deve accelerare il suo processo d'inserimento e dimostrare più determinazione in campo. Vogliamo vedere questo. Lui ha le caratteristiche per giocare al Napoli, ma deve capire la determinazione che ci va messa tutti i giorni". Queste le parole del ds Manna nel pre-partita.
14:35
Runjaic: "Napoli, dovremo giocare in modo perfetto"
"Sappiamo che il Napoli è una grande squadra, sono campioni d'Italia e primi in classifica. Sappiamo a che livello siamo, dobbiamo migliorare e giocare in modo perfetto per affrontarli. Serve migliorare tante cose, per ora non è importante la classifica o contro chi giochiamo: è importante il percorso". Queste le parole di Runjaic nel pre-partita.
14:31
Milan fermato dal Sassuolo: occasione per il Napoli
Triplice fischio al San Siro: il Milan pareggia contro il Sassuolo per 2-2. Grandissima occasione per il Napoli: vincendo andrà in testa in solitaria, a +2 sui rossoneri.
14:25
Buone notizie per Conte: Gutierrez e Lobotka in panchina
In una situazione complicata, ci sono due buone notizie per Conte: recuperati Gutierrez e Lobotka, che non partiranno titolari ma siederanno in panchina per poter essere sfruttati a partita in corso.
14:20
Conte dopo il Benfica: "Emergenza? Ci sarà da soffrire"
Queste erano state le parole di Conte dopo il ko contro il Benfica sulla situazione d'emergenza: "Ci sarà da affrontare questa situazione d'emergenza per un periodo un po' più lungo, ma già la stiamo affrontando da un mese. Ripeto, sapendo che dovremmo essere bravi, uniti, compatti, ci sarà da soffrire. Però siamo pronti a soffrir e lo dovremmo fare tutti insieme. Gestendo comunque risorse ed energie, perché alla fine siamo questi".
14:14
Udinese-Napoli, curiosità e statistiche sul match
Curiosità, statistiche e numeri della sfida tra Udinese e Napoli.
14:07
Napoli in emergenza, McTominay è l’highlander: non si riposa mai
Titolare per l'ennesima volta Scott McTominay, che nella situazione d'emergenza che sta vivendo il Napoli non si riposa mai: con le assenze di De Bruyne, Lobotka e Anguissa, lo scozzese non si è praticamente mai fermato. LEGGI TUTTO
13:58
Udinese, la formazione ufficiale di Runjaic
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic
13:56
Napoli, la formazione ufficiale di Conte
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Elmas, Spinazzola; Neres, Hojlund, Lang. Allenatore: Conte.
13:55
Runjaic, frecciata a Lucca: "È andato via senza salutare"
Lorenzo Lucca torna al Bluenergy Stadium da avversario e ad aspettarlo, probabilmente, non ci saranno cordialità: "Quest'estate è andato via senza salutarmi, lui sarà motivato ma lo saremo anche noi", le parole di Runjaic in conferenza stampa. LEGGI TUTTO
13:51
Lucca è l'ex di Udinese-Napoli, ma il suo futuro è un rebus
Lorenzo Lucca sarà il grande ex della sfida tra Udinese-Napoli, con il trasferimento avvenuto pochi mesi fa. Ma con il ritorno di Lukaku e una prima parte di stagione deludente, il futuro dell'attaccante azzurro sembra già in bilico.
13:49
Udinese-Napoli, i precedenti sorridono agli azzurri: non perdono dal 2016
Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime 18 partite di Serie A contro l’Udinese, collezionando 14 successi e quattro pareggi. L'ultima sconfitta degli azzurri contro i bianconeri risale al 3 aprile 2016, con il 3-1 in casa firmato dalla doppietta di Bruno Fernandes e gol di Théréau per i friulani e la rete di Higuaín per i partenopei.
13:47
Udinese-Napoli, le probabili formazioni
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Ehizibue; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo; Elmas, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Lang. Allenatore: Conte
13:45
Conte sfida Runjaic: il Napoli contro l'Udinese dopo il ko in Champions
Reduce dal passo falso in Champions League contro il Benfica, il Napoli di Conte vuole ripartire subito: alle ore 15 il fischio d'inizio al Bluenergy Stadium di Udine, dove gli azzurri sfideranno l'Udinese di Runjaic. Tutti gli aggiornamenti sulla partita in tempo reale.
Bluenergy Stadium - Udine