Udinese-Napoli diretta, segui la partita di Serie A LIVE

14:41

Manna: "Lucca? Serve più determinazione. Benfica, sconfitta che ci sta"

"Benfica? Semplicamente è un periodo che giochiamo sempre con gli stessi, siamo contanti e ruotare viene difficile. Una sconfitta così ci sta dopo un insieme di partite tutte positive, abbiamo vinto scontri diretti meritando e dimostrando di essere superiori. In Champions se non vai sempre al 100% non tieni il ritmo, specialmente contro una squadra contro il Benfica. Oggi è una partita tosta, molto fisica: dobbiamo essere positivi. Faccio un'analisi delle partite di Champions, solo con il Psv abbiamo steccato. Con il City abbiamo fatto buon calcio rimanendo in 10, con l'Eintracht meritavamo qualcosa di più, col Benfica avevamo un livello di energia inferiore e in questi casi perdi. Sono estremamente positivo e contento della squadra e del lavoro del mister. Dobbiamo rimanere tranquilli e concentrati. Lucca? Atta è un giocatore forte, non devo dirlo io. L'Udinese ha sempre avuto giocatori forti e di prospettiva. Lucca deve accelerare il suo processo d'inserimento e dimostrare più determinazione in campo. Vogliamo vedere questo. Lui ha le caratteristiche per giocare al Napoli, ma deve capire la determinazione che ci va messa tutti i giorni". Queste le parole del ds Manna nel pre-partita.

14:35

Runjaic: "Napoli, dovremo giocare in modo perfetto"

"Sappiamo che il Napoli è una grande squadra, sono campioni d'Italia e primi in classifica. Sappiamo a che livello siamo, dobbiamo migliorare e giocare in modo perfetto per affrontarli. Serve migliorare tante cose, per ora non è importante la classifica o contro chi giochiamo: è importante il percorso". Queste le parole di Runjaic nel pre-partita.

14:31

Milan fermato dal Sassuolo: occasione per il Napoli

Triplice fischio al San Siro: il Milan pareggia contro il Sassuolo per 2-2. Grandissima occasione per il Napoli: vincendo andrà in testa in solitaria, a +2 sui rossoneri.

14:25

Buone notizie per Conte: Gutierrez e Lobotka in panchina

In una situazione complicata, ci sono due buone notizie per Conte: recuperati Gutierrez e Lobotka, che non partiranno titolari ma siederanno in panchina per poter essere sfruttati a partita in corso.

14:20

Conte dopo il Benfica: "Emergenza? Ci sarà da soffrire"

Queste erano state le parole di Conte dopo il ko contro il Benfica sulla situazione d'emergenza: "Ci sarà da affrontare questa situazione d'emergenza per un periodo un po' più lungo, ma già la stiamo affrontando da un mese. Ripeto, sapendo che dovremmo essere bravi, uniti, compatti, ci sarà da soffrire. Però siamo pronti a soffrir e lo dovremmo fare tutti insieme. Gestendo comunque risorse ed energie, perché alla fine siamo questi".

14:14

Udinese-Napoli, curiosità e statistiche sul match

