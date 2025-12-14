Zaniolo segna ma l'arbitro annulla dopo un controllo al Var: lui prima fa un cuore, poi reagisce così...

Secondo gol annullato all'Udinese in casa contro il Napoli. In particolare, l'arbitro Sozza ha annullato la rete di Zaniolo per un fallo su Lobotka a inizio azione. Immediata la reazione dell'attaccante che aveva esultato con un cuore rivolto alla compagna Sara, incinta. Prima, quando c'è stato il controllo al Var, è rimasto calmo. Poi le telecamere lo hanno pizzicato mentre diceva: "Ma dai, ma dai. Non è fallo, ma dai".

Gol annullato a Zaniolo, cosa è successo

Ma perché Sozza ha annullato il gol all'ex Roma? Il tiro potente dell'attaccante era perfetto ma l'arbitro ha giudicato irregolare il contatto Karlström-Lobotka che ha poi dato il via all'azione del gol. Poco prima un altro gol era stato annullato all'Udinese: al momento del tiro di Bertola Davis era in leggera posizione di fuorigioco.