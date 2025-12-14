Corriere dello Sport.it
domenica 14 dicembre 2025
Zaniolo segna ma l'arbitro annulla dopo un controllo al Var: lui prima fa un cuore, poi reagisce così...

1 min
Secondo gol annullato all'Udinese in casa contro il Napoli. In particolare, l'arbitro Sozza ha annullato la rete di Zaniolo per un fallo su Lobotka a inizio azione. Immediata la reazione dell'attaccante che aveva esultato con un cuore rivolto alla compagna Sara, incinta. Prima, quando c'è stato il controllo al Var, è rimasto calmo. Poi le telecamere lo hanno pizzicato mentre diceva: "Ma dai, ma dai. Non è fallo, ma dai".

Gol annullato a Zaniolo, cosa è successo

Ma perché Sozza ha annullato il gol all'ex Roma? Il tiro potente dell'attaccante era perfetto ma l'arbitro ha giudicato irregolare il contatto Karlström-Lobotka che ha poi dato il via all'azione del gol. Poco prima un altro gol era stato annullato all'Udinese: al momento del tiro di Bertola Davis era in leggera posizione di fuorigioco.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

