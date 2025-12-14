Conte dopo Udinese-Napoli diretta: conferenza stampa e interviste LIVE

18:20

Conte sul rientro di Lobotka

Conte conclude parlando degli infortunati che rientrano: "Oggi rientra Lobo, che aveva saltato Juve e Benfica per un problema non gravissimo che diventa grave quando giochi ogni tre giorni. Rientrato anche Gutierrez, quindi aggiungi due giocatori nuovi rispetto a quelli che non abbiamo".

18:10

"Dobbiamo onorare lo scudetto vinto"

"Dovremo essere bravi a lavorare sull'aspetto mentale, quando ci sono queste situazioni serve mestiere ed astuzia, capire il momento di difficoltà con lo stadio contro. Dobbiamo raffreddare il momento. Sono situazioni in cui c'è bisogno che i ragazzi le capiscano, soprattutto i più esperti, e indirizzino la barca nei momenti in cui il mare è in tempesta. Oggi non l'abbiamo fatto, dopo c'è stato il gol ed è sembrato come fosse una liberazione: abbiamo attaccato ed avuto occasioni, non ci siamo riusciti. Quello che dobbiamo fare è lavorare e cercare di mostrare sempre grande unione e compattezza, non perdere entusiasmo e voglia di lottare e combattere. I ragazzi lo stanno facendo, io faccio anche fatica a muovere critiche: vedo cosa fanno i ragazzi nell'emergenza, stanno dando tutto. Dobbiamo provare a migliorare situazioni che non sono facili, non è una questione tattica che ti metti l'elmetto: noi non facciamo così, in trasferta però sta succedendo e quando il vento è contrario non sappiamo gestire i momenti. Le statistiche sono chiare, abbiamo subito sette sconfitte esterne in trasferta: ho detto ai ragazzi di continuare, sono encomiabili per l'impegno e ciò che ci mettono. Dobbiamo essere pronti per affrontare una stagione difficile, non scoraggiandosi ma onorare la maglia e lo scudetto vinto".

18:06

La conferenza di Conte

Conte prosegue: "Calo fisico o incapacità di saper leggere situazioni in trasferta? Penso che l'analisi rispecchia l'andamento della partita: se hai un approccio sbagliato capisci subito come andrà, invece è stato importante e nel primo tempo non abbiamo concesso tiri in porta anzi le abbiamo avute noi. Quello che dispiace è che si sta riscontrando che quando il vento gira contro stiamo facendo fatica a gestire situazioni così. I 20 minuti del secondo tempo iniziano con un fallo laterale con un batti e ribatti, con una situazione in cui ci siamo intimoriti. Non può essere neanche giustificabile, ma abbiamo fatto venti minuti in cui abbiamo fatto fatica a gestire situazioni, se vai a vedere sono due gol annullati ed una traversa presa".

18:05

Conte spiega la panchina di Politano: "Se mi volete suggerire qualche sistema..."

Conte in conferenza stampa: "Il cambio di Politano? Sicuramente offensivo, metto un'ala offensiva al posto di Di Lorenzo che arretro dietro, per avere un uno contro uno sia a sinistra con Spinazzola sia con Politano. I cambi erano per dare una sveglia e cercare il bandolo della matassa. Ci eravamo abbassati troppo e non riuscivamo a ripartire con gli esterni ed i centrocampisti. Ho messo Lobotka per riprendere il gioco in mano, io Politano lo sto tenendo spesso in panchina per avere un cambio offensivo. Non ne ho, se mi volete suggerire qualche sistema...anche con il Qarabag abbiamo fatto così, non ho messo il 4-2-3-1 ma alzato Politano e messo Di Lorenzo braccetto, con Neres numero 10 con Lang e Olivera a sinistra. Abbiamo cercato più palleggio con Elmas, in questo momento cerchiamo di fare il possibile ed i ragazzi lo stanno facendo, anche nelle rotazioni che possiamo fare. Sappiamo che sarà un'annata di vento contrario, dobbiamo essere bravi nel non accettare situazioni così ma combattendole in tutti i modi. Non ce la immaginavamo così ad inizio anno, c'è da migliorare e lavoreremo per mantenere anche l'entusiasmo dell'ambiente: deve dare una mano, ci sono cose talmente oggettive che non puoi fare finta di niente e mettere la testa sotto la sabbia. Abbiamo voglia di combattere e difendere lo scudetto vinto, come sapremo farlo è importante dare sempre il massimo".

17:55

Politano in conferenza

Nella conferenza post partita ha parlato Politano: "Dobbiamo parlarne domani realizzando la partita che abbiamo fatto, nel primo tempo non avevamo fatto male, poi nella ripresa siamo entrati con poca energia, nei primi quindici minuti della ripresa andavano già al doppio. Ora c'è da recuperare energie, abbiamo affrontato tante gare ravvicinate spesso con gli stessi uomini, dobbiamo ora concentrarci sulla prossima gara. La sconfitta fa male, avevamo ingranato con quattro vittoria di fila, potevamo prendere qualche punto sul Milan, ma quest'anno il campionato è difficile, sono tante gare complicate, abbiamo visto il Milan con il Sassuolo, dobbiamo pensare gara per gara recuperando energie. Titolarità? Sono decisioni del mister, di partite ne ho giocate tante e il tecnico ha fatto le scelte che riteneva opportune, non mi aspetto mai di essere per forza titolare. Ho detto che giocano spesso gli stessi perché abbiamo avuto anche infortuni tra Lobotka e Gutierrez, ora speriamo di riavere tutti".

17:43

"Annata non semplice, l'ambiente deve starci vicino"

Conte conclude: "Il campanello d'allarmelo do quando anche vinciamo. A inizio anno quando fai tante comeptizioni di preoccupi di fare uan rosa all'altezza. Se poi per motivi esterni la rosa viene ridotta puoi tenere botta, ma qualcosa devi pagare, altrimenti saremmo tutti fenomeni. In virtù di questo noi dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo con unione e compattezza, senza perdere entusiasmo e motivazione. Per noi questa annata non sarà semplice, ma l'importante è avere sempre voglia. Alcune cose sono oggettive e sotto gli occhi di tutti, ma non voglio rimarcare alcune situazioni. Noi andiamo avanti con il nostro lavoro, sapendo che tutto l'ambiente deve stare vicino alla squadra. Questi 20 minuti che abbiamo concesso all'Udinese, come contro il befia, dobbiamo essere più bravi a gestire queste situazioni. Ci sono tante partite in una. Qando il vento va dalla parte contraria dobbiamo migliorare".

17:40

"Noi ci siamo chiamati il gol"

Conte prosegue: "Come ho detto ai ragazzi, dobbiamo essere bravi nella gestione di certi momenti, li devono gestire loro con esperienza e malizia, anche perdita di tempo. Poi non perdere il coraggio, non farsi sopraffare dal timore di poter concedere il gol, che con questo atteggiamento te lo chiami. Noi ci siamo chiamati il gol. C'è da lavorare, ma non ho niente da rimproverare ai ragazzi che nell'emergenza stanno dando tutti. Se analizzo alcune situazioni vedo che, soprattutto in trasferta, dobbiamo essere più bravi a tirare fuori carattere. Perché poi subentra la persona, che deve farsi sentire. Ma è l'aspetto più difficile su cui lavorare, a livello psicologico cerchi di lavorarci e di trovare la via giusta. Ma tante volte ci sono calciatori che hanno carisma, e noi da questo punto di vista possiamo crescere. Ci sono tanti ottimi ragazzi e mi piacerebbe aiutarli a crescere anche su questo punto di vista".

17:37

Le parole di Conte

Conte a Dazn: "L'approccio penso sia stato buono, l'Udinese non ci ha mai tirato in porta nel primo tempo. Abbiamo creato qualche occasione da sfruttare meglio. Nel secondo tempo siamo stati in affanno nelle prime azioni, poi c'è stato timore, si vedeva. Nei primi 20 minuti del secondo ci sono stati due gol annullati, noi siamo stati timorosi e dovremmo lavorare tanto. Dobbiamo essere bravi non solo nei momenti positivi ma soprattutto in quelli negativi, quando in campo bisogna andare di mestiere per gestire delle situazioni".

17:30 Faccia a faccia tra Zaniolo e Spinazzola, cosa è successo Al Bluenergy Stadium gioco interrotto per oltre due minuti dopo il fallo del trequartista dei bianconeri sull'esterno azzurro: cosa è successo. 17:20

Fallo su Lobotka, gol annullato a Zaniolo: la fotosequenza

Sconfitta che sarebbe potuta anche essere più pesante per il Napoli: la fotosequenza del gol annullato a Zaniolo.

17:10

Udinese-Napoli, le parole del post partita L'Udinese vince con un eurogol di Ekkelenkamp, il Napoli cade ancora: tutte le reazioni dal Bluenergy Stadium dopo Udinese-Napoli.

17:00

Seconda sconfitta consecutiva per Conte

Seconda sconfitta consecutiva per il Napoli, che rallenta anche in campionato: dopo la sconfitta esterna a Lisbona contro il Benfica in Champions League, la squadra di Conte perde anche a Udine.

16:55

Udinese-Napoli 1-0, a breve le parole di Conte

Napoli battuto 1-0 al Bluenergy Stadium dall'Udinese: gol di Ekkelenkamp al 73'. A breve il commento di Antonio Conte in diretta tv e conferenza stampa.

Bluenergy Stadium - Udine