Fallo da rigore di Pavlovic e gol annullato a Pulisic, l'arbitro di Milan-Sassuolo scatena le polemiche social: "Imbarazzante"

Pavlovic nel bene e nel male. Polemiche sui social per la direzione di gara di Milan-Sassuolo 2-2 , in particolare per quanto riguarda due decisioni prese dall'arbitro Crezzini in situazioni di gioco che hanno coinvolto il difensore serbo: la prima al 58' , sul risultato di 2-1 , con un gol annullato ai rossoneri per una spinta di Loftus-Cheek su Candé , prima di un colpo di testa di Pavlovic , parato da Muric e corretto in rete da Pulisic , appostato sul secondo palo. Un episodio a sfavore rivendicato con forza dai tifosi del Diavolo, che hanno invaso X e i social in generale già nel corso della partita riproponendo replay e immagini e definendo in più di una circostanza la scelta di non convalidare la rete, per fallo, come "imbarazzante" .

Contatto tra Pavlovic e Cheddira, per l'arbitro Crezzini non è calcio di rigore

La seconda situazione di gioco sotto la lente di ingrandimento si verifica al 92' sul risultato di 2-2: Cheddira entra in area di rigore e viene spinto a terra proprio da Pavlovic. In questo caso Crezzini lascia correre. Così come era accaduto in un terzo e non meno dibattuto caso durante il match: ovvero quando, all'88', Laurienté, autore del gol del definitivo 2-2, è stato toccato da Tomori mentre stava tentando di correggere in rete un cross morbido di Walukiewicz. Tanti episodi dubbi e una certezza: l'arbitraggio di Milan-Sassuolo fa (e farà) discutere.