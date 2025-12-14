Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 14 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Fallo da rigore di Pavlovic e gol annullato a Pulisic, l'arbitro di Milan-Sassuolo scatena le polemiche social: "Imbarazzante"

Tifosi scatenati nei commenti sia nel corso della partita sia dopo la fine del match valido per la quindicesima giornata di Serie A, finito 2-2
2 min
TagspavlovicMilan-SassuoloSerie A

Pavlovic nel bene e nel male. Polemiche sui social per la direzione di gara di Milan-Sassuolo 2-2, in particolare per quanto riguarda due decisioni prese dall'arbitro Crezzini in situazioni di gioco che hanno coinvolto il difensore serbo: la prima al 58', sul risultato di 2-1, con un gol annullato ai rossoneri per una spinta di Loftus-Cheek su Candé, prima di un colpo di testa di Pavlovic, parato da Muric e corretto in rete da Pulisic, appostato sul secondo palo. Un episodio a sfavore rivendicato con forza dai tifosi del Diavolo, che hanno invaso X e i social in generale già nel corso della partita riproponendo replay e immagini e definendo in più di una circostanza la scelta di non convalidare la rete, per fallo, come "imbarazzante".

Contatto tra Pavlovic e Cheddira, per l'arbitro Crezzini non è calcio di rigore

La seconda situazione di gioco sotto la lente di ingrandimento si verifica al 92' sul risultato di 2-2Cheddira entra in area di rigore e viene spinto a terra proprio da Pavlovic. In questo caso Crezzini lascia correre. Così come era accaduto in un terzo e non meno dibattuto caso durante il match: ovvero quando, all'88', Laurienté, autore del gol del definitivo 2-2, è stato toccato da Tomori mentre stava tentando di correggere in rete un cross morbido di Walukiewicz. Tanti episodi dubbi e una certezza: l'arbitraggio di Milan-Sassuolo fa (e farà) discutere.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Milan-Sassuolo 2-2Serie A, la classifica

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS