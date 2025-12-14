Bologna-Juve diretta: segui la partita di Serie A LIVE

La Juve a caccia della doppia svolta. Quella societaria è già arrivata e l'assalto di Tether è stato rispedito al mittente, quella sportiva invece può arrivare a Bologna . Spalletti se vincesse sorpasserebbe proprio Italiano in classifica, prendendosi il quinto posto. Soprattutto, darebbe continuità alla vittoria in Champions League contro il Pafos. Occhio però al Bologna: nelle ultime sedici partite tra coppa e campionato ha perso solo contro la Cremonese e un successo stasera porterebbe Orsolini e compagni a -3 dal Napoli terzo. Segui la sfida del Dall'Ara in diretta.

20:32

La Juve sulle spalle del suo 10

Kenan Yildiz, che è andato a bersaglio nell'unica gara giocata contro il Bologna al Dall'Ara in Serie A (20 maggio 2024), è il quarto giocatore di questa Serie A per partecipazioni dirette a gol: otto, grazie a cinque reti e tre assist: meno solo di Nico Paz (10), Lautaro Martinez (9) e Christian Pulisic (9) ed è uno dei soli sei giocatori nati dal 2005 in poi che vantano almeno otto partecipazioni nei maggiori cinque campionati europei 25/26, insieme a Lamine Yamal, Yan Diomande, Said El Mala, Can Uzun e Arda Guler.

20:22

Chiellini sulle parole di John Elkann: "Parole forti"

“(Quelle di John Elkann, ndr) Sono state parole forti, importanti, per chi lo conosce e lo vive quotidianamente non sono parole sorprendenti, per chi l’ha vissuta come me è normale che sia così. Quando si pensa alla Juve e alla famiglia si pensa a una cosa unica. È stato così nel passato, lo è nel presente e lo sarà nel futuro. Io penso che non ci sia niente da fare se non costruire la Juve e farla tornare a essere vincente quanto prima come lo è stata tanto nel passato e lo sarà nel futuro. Sono cinque anni che non vinciamo lo scudetto purtroppo, è una cosa che sentiamo addosso, ma questo non toglie la fiducia nel futuro”.

20:00

I numeri di Orsolini

Riccardo Orsolini - che in carriera vanta due reti contro la Juventus in Serie A, entrambe al Dall'Ara (maggio 2021 e aprile 2023) - potrebbe diventare il primo giocatore del Bologna a partecipare attivamente a 100 gol nel massimo campionato da quando il torneo è tornato a 20 squadre (2004/05). Attualmente è a 99, grazie a 71 reti e 28 assist.

19:48

La formazione ufficiale del Bologna

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Ferguson, Cambiaghi; Dallinga. Allenatore: Italiano.

19:41

La formazione ufficiale della Juventus

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

19:35

Bologna-Juve, un po' di numeri

Bologna e Juventus hanno pareggiato in tutte le ultime cinque sfide di Serie A (tre volte per 1-1 nel parziale): le due squadre non sono mai arrivate a sei segni "X" consecutivi nella competizione.

Il Bologna ha perso nell'ultima gara interna contro la Cremonese e non subisce due ko casalinghi consecutivi in Serie A da gennaio 2022 (serie di tre in quel caso, il secondo dei tre proprio contro la Juventus, con Sinisa Mihajlovic in panchina).

La Juventus ha collezionato ben tre sconfitte nelle ultime cinque gare in trasferta in campionato (1V, 1N), tanti ko quanti quelli collezionati nelle precedenti 25 partite fuori casa in Serie A. I bianconeri, inoltre, hanno mantenuto la porta inviolata solo una volta nelle ultime 13 gare lontano da Torino nella competizione.

Rispetto alla giornata numero 14 dello scorso campionato, la Juventus ha tre punti in meno in classifica (23 vs 26), ha segnato meno gol (18 vs 22), ha subito più reti (14 vs 8) e ha un distacco dalla vetta della classifica maggiore (8 vs 6 punti).