De Marco a Open Var: "Giusto il rosso di Marchetti a Zaccagni, ha seguito tre criteri"

Restando su Milan-Sassuolo, De Marco ha invece ritenuta giusta la mancata concessione di un rigore ai neroverdi per un contatto al 92' tra Pavlovic e Cheddira: "Bravo l'arbitro in campo a valutare la situazione, abbiamo visto che è intervenuto subito e deciso. Bravi Prontera e Maresca al VAR, perché Pavlovic continua la sua corsa lineare mentre Cheddira non va a controllare il pallone ma allarga la gamba per incocciare nella corsa dell'avversario. Molto bravi tutti, decisione corretta. Bravi a valutare la situazione velocissimamente, vederla in dinamica ti dà una lettura chiara e precisa".