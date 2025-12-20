Dove vedere Lazio-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario

Lazio-Cremonese, l'orario

Lazio-Cremonese andrà in scena oggi, sabato 20 dicembre, alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Lazio-Cremonese in diretta tv

Lazio-Cremonese sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Lazio-Cremonese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita dell'Olimpico in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.