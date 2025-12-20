Dove vedere Lazio-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario
La Lazio di Maurizio Sarri ospita la Cremonese di Davide Nicola in occasione della 16esima giornata del campionato di Serie A. Biancocelesti a caccia di una vittoria che gli consentirebbe di agganciare temporaneamente il Bologna di Vincenzo Italiano, impegnato in questi giorni nella Supercoppa Italiana. I grigiorossi, dal canto loro, rappresentano una delle liete sorprese di questo girone d'andata, come testimoniano i 20 punti accumulati nelle prime 15 partite disputate. Riflettori puntati su Jamie Vardy, mentre i padroni di casa dovranno fare a meno degli squalificati Zaccagni e Basic.
Lazio-Cremonese, l'orario
Lazio-Cremonese andrà in scena oggi, sabato 20 dicembre, alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma.
Dove vedere Lazio-Cremonese in diretta tv
Lazio-Cremonese sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Lazio-Cremonese, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita dell'Olimpico in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Sarri e Nicola
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Pedro. Allenatore: Sarri.
A disposizione: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Patric, Lazzari, Navares, Belahyane, Farcomeni, Sanà Fernandes, Noslin.
Indisponibili: Isaksen, Rovella, Dia, Dele-Bashiru. Squalificati: Zaccagni, Basic. Diffidati: Guendouzi.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Ceccherini; Barbieri, Bondo, Zerbin, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola.
A disposizione: Silvestri, Nava, Faye, Folino, Valoti, Floriani Mussolini, Grassi, Lordkipanidze, Vazquez, Johnsen, Moumbagna, Sanabria.
Indisponibili: Bianchetti, Collocolo, Sarmiento. Squalificati: Payero. Diffidati: -.
