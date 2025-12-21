Colpaccio del Torino: i granata passano in casa del Sassuolo
Vince ancora il Torino, che dopo il successo sulla Cremonese, passa di misura anche al Mapei, piegando di rigore il Sassuolo e portandosi ad un solo punto proprio dagli emiliani di Grosso. Prestazione di carattere della squadra di Baroni, che si impone meritatamente grazie al penalty trasformato da Vlasic nel cuore della ripresa.
Un rigore revocato e gli errori di Cheddira e Zapata
Primo tempo di grande battaglia tra Sassuolo e Torino, che sin dall'inizio sembrano scambiarsi un colpo a testa. Partono meglio i padroni di casa, con due iniziative senza fortuna di Volpato e un'incredibile traversa centrata a porta vuota da Cheddira, 'graziato' dal fuorigioco segnalato all'assistman Laurienté. Poi è il Torino ad avere le occasioni per chiudere in vantaggio la prima frazione: Muric salva su Vlasic e Doig stende Adams che si era avventato sulla respinta, rigore solare per i granata, revocato però dopo che la revisione al Var pesca un precedente fallo di Tameze, poi è Zapata a poter tirare un rigore in movimento, ma il colombiano spara incredibilmente alto.
Doig ne combina un'altra e Vlasic punisce Grosso
Nella ripresa gioco meno fluido e partita più spezzettata, con il Torino che presenta lo scapitante Simeone in avanti. E proprio il Cholito, servito da Adams sul vertice destro dell'area, induce al fallo l'irruente Doig. Stavolta è rigore senza se e senza ma, Vlasic lo trasforma con freddezza e porta avanti il Toro. Granata che poi, approfittando dei confusionari assalti del Sassuolo, avrebbe di rimessa l'occasione di chiuderla in più di una circostanza, ma Muric è bravo a tenere in partita i suoi, che non trovano però il modo di raddrizzare il risultato, nonostante un finale generoso.
