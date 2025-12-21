Colpaccio del Torino: i granata passano in casa del Sassuolo

Serie A, la classifica

Un rigore revocato e gli errori di Cheddira e Zapata

Primo tempo di grande battaglia tra Sassuolo e Torino, che sin dall'inizio sembrano scambiarsi un colpo a testa. Partono meglio i padroni di casa, con due iniziative senza fortuna di Volpato e un'incredibile traversa centrata a porta vuota da Cheddira, 'graziato' dal fuorigioco segnalato all'assistman Laurienté. Poi è il Torino ad avere le occasioni per chiudere in vantaggio la prima frazione: Muric salva su Vlasic e Doig stende Adams che si era avventato sulla respinta, rigore solare per i granata, revocato però dopo che la revisione al Var pesca un precedente fallo di Tameze, poi è Zapata a poter tirare un rigore in movimento, ma il colombiano spara incredibilmente alto.

Doig ne combina un'altra e Vlasic punisce Grosso

Nella ripresa gioco meno fluido e partita più spezzettata, con il Torino che presenta lo scapitante Simeone in avanti. E proprio il Cholito, servito da Adams sul vertice destro dell'area, induce al fallo l'irruente Doig. Stavolta è rigore senza se e senza ma, Vlasic lo trasforma con freddezza e porta avanti il Toro. Granata che poi, approfittando dei confusionari assalti del Sassuolo, avrebbe di rimessa l'occasione di chiuderla in più di una circostanza, ma Muric è bravo a tenere in partita i suoi, che non trovano però il modo di raddrizzare il risultato, nonostante un finale generoso.

