Dove vedere Cagliari-Milan in tv? Dazn o Sky, orario
Iniziare il 2026 con il piede giusto per avvicinarsi ai rispettivi obiettivi. Questo l'auspicio di Cagliari e Milan per la prima sfida del nuovo anno solare, con la squadra di Massimiliano Allegri che ha la possibilità di riportarsi temporaneamente in testa alla classifica, in attesa dell'esito del posticipo domenicale tra Inter e Bologna. I sardi, dal canto loro, vogliono consolidare il distacco dalla zona retrocessione, lontana attualmente sei lunghezze. All'Unipol Domus si apre la 18esima giornata del campionato di Serie A.
Cagliari-Milan, l'orario
Cagliari-Milan andrà in scena oggi, venerdì 2 gennaio, alle ore 20:45 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro.
Dove vedere Cagliari-Milan in diretta tv
Cagliari-Milan sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Cagliari-Milan, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili gratuitamente su Play Store e Play Store e, una volta scaricate su pc, smartphone o tablet, accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire l'anticipo di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Pisacane e Allegri
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Palestra, Kiliçsoy, S. Esposito. Allenatore: Pisacane.
A disposizione: Radunovic, Ciocci, Pintus, Rodriguez, Idrissi, Di Pardo, Mazzitelli, Rog, Cavuoti, Gaetano, Borrelli, Pavoletti, Trepy.
Indisponibili: Sarno, Zè Pedro, Felici, Belotti, Folorunsho, Liteta, Luvumbo. Squalificati: -. Diffidati: Prati.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leao. Allenatore: Allegri.
A disposizione: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Estupinan, Athekame, Jashari, Ricci, Pulisic, Fullkrug, Castiello.
Indisponibili: Gimenez, Nkunku. Squalificati: -. Diffidati: Tomori.
