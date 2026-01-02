Dove vedere Cagliari-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

Iniziare il 2026 con il piede giusto per avvicinarsi ai rispettivi obiettivi. Questo l'auspicio di Cagliari e Milan per la prima sfida del nuovo anno solare, con la squadra di Massimiliano Allegri che ha la possibilità di riportarsi temporaneamente in testa alla classifica , in attesa dell'esito del posticipo domenicale tra Inter e Bologna. I sardi, dal canto loro, vogliono consolidare il distacco dalla zona retrocessione, lontana attualmente sei lunghezze. All'Unipol Domus si apre la 18esima giornata del campionato di Serie A .

Cagliari-Milan, l'orario

Cagliari-Milan andrà in scena oggi, venerdì 2 gennaio, alle ore 20:45 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro.

Dove vedere Cagliari-Milan in diretta tv

Cagliari-Milan sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Cagliari-Milan, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili gratuitamente su Play Store e Play Store e, una volta scaricate su pc, smartphone o tablet, accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire l'anticipo di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.