Di Canio, scintille sul gol di Scalvini contro la Roma: “Proteste scandalose". Caressa reagisce così

Non sono bastate decine di replay per stabilire se il gol di Scalvini , che ha deciso Atalanta-Roma , fosse davvero regolare. O meno. Ne parlano, da giorni, social, tv e radio. E ieri sera, a Sky Calcio Club, ne hanno discusso con uno scintillante botta e risposta, subito diventato virale, Fabio Caressa e Paolo Di Canio . Per il primo era nettamente da annullare, per il secondo era chiaramente regolare. Ecco, nel dettaglio, cosa hanno - e si sono - detti.

Di Canio contro Caressa: botta e risposta sul gol di Scalvini

Inizia Di Canio: "Ma non è braccio, per dinamica proprio, non esiste! Non è braccio e basta, non la tocca proprio. Quando rialza il braccio, la palla è già staccata. Con quelle immagini di Scalvini inganniamo la gente come hanno fatto con viltà, alcuni giornali seri mettendo l’immagine schiacciata. In dinamica la palla era già entrata. Se faccio vedere l’immagine frontale do un’idea sbagliata e inganno tutti ma la vera vergogna è il gol annullato a Scamacca, è scandaloso, è una vergogna vera e lì non esiste alcuna interpretazione. Lo scandalo più grande degli ultimi trent’anni di calcio! Quello di Scalvini non è braccio, é spalla. La palla non cambia il giro dopo il tocco con il petto, a Fabio e dai ma che ci vogliamo inventare? Il tocco è sul fianco e non sul braccio, ma dove li vedete voi questi rimbalzi sul braccio un goal più regolare di questo non esiste e pensa, ci hanno messo tre minuti a decidere quando per me dopo due secondi era tutto chiaro". Caressa la pensa in modo opposto: "Le immagini, Paolo, sono inequivocabili poi tu puoi dire quello che vuoi, ma il tocco c’è, lo abbiamo visto in quattro qui in studio. Poi si può dire se spalla o braccio, ma il tocco c’è”. Di Canio, infastidito, insiste: "Fabio, tu dici quello che vuoi dire e non mi dici quello che devo dire io. Tu evidentemente la vedi in una certa maniera, ma non mi dite che è tocco di braccio perché è una follia". Il dibattito è poi proseguito, ma sia Caressa sia Di Canio sono rimasti della propria opinione.