Atalanta-Roma diretta Serie A: segui live la sfida di oggi

Nove anni d'amore, di vittorie, di gioie. Quella di questa sera, inevitabilmente, sarà - anzi è - una partita speciale per Gian Piero Gasperini . La Roma, la sua Roma, affronta a Bergamo l'Atalanta e lui torna in quella che per 9 anni è stata casa sua. Di fronte Raffaele Palladino , suo ex giocatore e allievo. Corsi e ricorsi per una notte che, però, non sarà solo romanticismo: l'Atalanta vuole continuare la sua rincorsa (è a quota 22), la Roma (a 33) vuole restare agganciata alle primissime posizioni. Di seguito, dal prepartita al fischio finale, la cronaca in tempo reale.

Ovazione per Gasperini prima di Atalanta-Roma

Gasperini entra in campo: ovazione per lui, come giusto e normale che sia

Carnesecchi: "Sarà bello riabbracciare Gasperini"

Queste le parole di Carnesecchi: "Sarà una partita fantastica, ce la giochiamo a viso aperto e speriamo di festeggiare noi. Gasperini? Siamo felici di rivedere il mister che qui ha fatto la storia. Speriamo di abbracciarci a fine partita".

Luca Percassi prima di Atalanta-Roma

"Stamattina quando ero in ufficio ho ripercorso la nostra storia. Sono passati quasi 10 anni da quando andai da Enrico Preziosi a chiedergli di liberare Gasperini dal Genoa. Siamo cresciuti insieme, è stata una storia fantastica: i 10 anni più belli dell'Atalanta. Adesso c'è un nuovo capitolo perché purtroppo anche le storie più belle finiscono e ora dovremo pensare ad affrontare la squadra che ha fatto più punti nel 2025": così Luca Percassi, ad dell'Atalanta, che poi ha chiosato con una battuta: "Con eleganza diciamo che per noi tutte le partite sono uguali".

Gasperini prima della partita: tutte le sue parole

A Sky Gian Piero Gasperini prima della partita: "Cosa provo? Sono entrato per la prima volta nello spogliatoio degli ospiti e lo ricordavo prima della ristrutturazione. Nove anni sono tanti, ho visto questo stadio crescere, adesso siamo tutti concentrati sulla partita visto che è importante, considerando anche gli altri risultati. La cosa straordinaria dell'Atalanta? Riuscire a crescere in Italia e in Europa mantenendo i bilanci in ordine. Per Percassi era un dogma". Sulla formazione: "Gioca Rensch, Wesley non è al meglio e abbiamo tante partite. Cercheremo di affrontare l'Atalanta mettendo in campo le nostre caratteristiche, sappiamo che sono forti e completi. In Champions stanno facendo benissimo, io conosco il loro valore, ma noi vogliamo fare una partita di spessore". A Dazn Gasperini ha parlato anche di mercato e di attaccanti: "Non ci manca niente, il problema è che abbiamo sempre qualche defezione. In questo momento abbiamo fuori Bailey, Pellegrini e Baldanzi. Quando hai Dovbyk che rientra ma è fuori da parecchio tempo. Quando hai defezioni nello stesso reparto fai più fatica".

Gasperini, quanti saluti con i dipendenti dell'Atalanta

Appena arrivato allo stadio, Gasperini si è fermato a lungo a chiacchierare con i dipendenti dell'Atalanta. Sky lo ha inquadrato nel tunnel con il medico sociale Del Vescovo, anche lui ex Roma

Atalanta-Roma, la battuta di Sofia Goggia

Amica di Gasperini, tifosa dell'Atalanta: sarà una partita speciale quella di questa sera per la campionessa di sci Sofia Goggia. Non a caso ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha scritto che dopo la gara di oggi il focus era proprio su Atalanta-Roma

Gasperini, ecco come sarà accolto al ritorno a Bergamo

Gian Piero Gasperini sarà accolto a Bergamo con il doveroso omaggio. Qui il racconto dell'inviato, Giorgio Marota

Atalanta-Roma, quanti tifosi giallorossi ci sono a Bergamo

Sono circa 1300 i tifosi della Roma presenti questa sera a Bergamo

Atalanta-Roma, perché non gioca Wesley

Nella Roma non c'è Wesley, non al meglio. Gasp ha sciolto gli ultimi dubbi dopo la rifinitura di questa mattina

+++ Roma, la formazione ufficiale e le scelte di Gasperini +++

Queste, invece, le scelte di Gasperini per la Roma

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Konè, Rensch; Soulè, Dybala; Ferguson.

+++ Atalanta, la formazione ufficiale +++

Questa la formazione ufficiale dell'Atalanta di Palladino

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca.

Novità Atalanta: gioca Zalewski dal primo minuto

Novità Atalanta: gioca Zalewski, l'ex della partita, dal primo minuto in attacco

Atalanta-Roma, alle 20.45 si gioca

Atalanta e Roma scenderanno in campo alle 20.45. La nebbia si è alzata, la partita si giocherà senza problemi

New Balance Arena, Bergamo