Marusic e Mazzocchi, la decisione del giudice sportivo dopo la rissa alla fine di Lazio-Napoli

Una giornata di squalifica e un'ammenda di 5.000 euro. Questa la decisione del giudice sportivo nei confronti di Adam Marusic e Pasquale Mazzocchi , in seguito alla rissa che li ha resi protagonisti nel finale di Lazio-Napoli, costringendo anche Antonio Conte a entrare in campo per separarli. Una giornata di squalifica in casa Lazio anche per Noslin , espulso anche lui nella sfida dell'Olimpico.

Mazzocchi, Marusic e non solo: le decisioni del giudice sportivo

"Per avere, al 42° del secondo tempo, affrontato fisicamente un calciatore avversario afferrandolo per il collo e spingendolo, generando pertanto un clima di tensione". Questa la motivazione del giudice sportivo per quanto riguarda la squalifica di Mazzocchi e Marusic. Oltre a loro due e a Noslin, anche Mancini e Hermoso saranno squalificati in occasione della diciannovesima giornata di Serie A, essendo stati entrambi diffidati e ammoniti a Bergamo.

