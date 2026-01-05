Corriere dello Sport.it
lunedì 5 gennaio 2026
Marusic e Mazzocchi, la decisione del giudice sportivo dopo la rissa alla fine di Lazio-Napoli

Ecco quanto i due club dovranno fare a meno dei due calciatori. Squalifiche pesanti anche per la Roma
TagsSerie ALazionapoli

Una giornata di squalifica e un'ammenda di 5.000 euro. Questa la decisione del giudice sportivo nei confronti di Adam Marusic e Pasquale Mazzocchi, in seguito alla rissa che li ha resi protagonisti nel finale di Lazio-Napoli, costringendo anche Antonio Conte a entrare in campo per separarli. Una giornata di squalifica in casa Lazio anche per Noslin, espulso anche lui nella sfida dell'Olimpico.

Mazzocchi, Marusic e non solo: le decisioni del giudice sportivo

"Per avere, al 42° del secondo tempo, affrontato fisicamente un calciatore avversario afferrandolo per il collo e spingendolo, generando pertanto un clima di tensione". Questa la motivazione del giudice sportivo per quanto riguarda la squalifica di Mazzocchi e Marusic. Oltre a loro due e a Noslin, anche Mancini Hermoso saranno squalificati in occasione della diciannovesima giornata di Serie A, essendo stati entrambi diffidati e ammoniti a Bergamo.
 

 

