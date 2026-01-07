Lazio-Fiorentina diretta: segui la sfida di Serie A LIVE

Allo stadio Olimpico di Roma è il giorno di Lazio-Fiorentina . Maurizio Sarri sfida Paolo Vanoli in occasione della partita valida per la 19esima giornata di Serie A , l'ultima del girone d'andata. Biancocelesti reduci dal ko interno con il Napoli di Antonio Conte, mentre i viola vedono una luce in fondo al tunnel grazie al recente successo maturato al "Franchi" contro la Cremonese. Segui la sfida in diretta sul sito de "Il Corriere dello Sport - Stadio" , con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Maurizio Sarri, questa sera, dovrà rinunciare agli squalificati Noslin e Marusic, espulsi nel corso della partita persa contro il Napoli di Conte.

Ecco le scelte ufficiali di Sarri e Vanoli:

Dai risultati del martedì alle partite che si stanno giocando nel pomeriggio odierno: Lazio e Fiorentina chiuderanno questo mercoledì di calcio in Serie A. LA CLASSIFICA AGGIORNATA IN TEMPO REALE

19:36

Guendouzi convocato nonostante il mercato

Guendouzi è ormai ad un passo dal Fenerbahce. Nonostante una trattativa in stato avanzato con il club turco, il centrocampista francese è stato convocato da Sarri per Lazio-Fiorentina e darà il suo contributo alla causa biancoceleste prima di lasciare l'Italia.

19:30

Lazio-Fiorentina, cresce l'attesa all'Olimpico

Lazio e Fiorentina vanno a caccia di una vittoria importantissima per i rispettivi obiettivi. Fischio d'inizio previsto per le ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma.

Stadio Olimpico - Roma