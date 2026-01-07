Corriere dello Sport.it
Lazio-Fiorentina diretta: segui la sfida di Serie A LIVE

La squadra di Maurizio Sarri ospita l'undici allenato da Paolo Vanoli allo stadio Olimpico di Roma: aggiornamenti in tempo reale
3 min
Serie A Lazio Fiorentina
Aggiorna

Allo stadio Olimpico di Roma è il giorno di Lazio-Fiorentina. Maurizio Sarri sfida Paolo Vanoli in occasione della partita valida per la 19esima giornata di Serie A, l'ultima del girone d'andata. Biancocelesti reduci dal ko interno con il Napoli di Antonio Conte, mentre i viola vedono una luce in fondo al tunnel grazie al recente successo maturato al "Franchi" contro la Cremonese. Segui la sfida in diretta sul sito de "Il Corriere dello Sport - Stadio", con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

19:56

Serie A, come cambia la classifica in tempo reale

Dai risultati del martedì alle partite che si stanno giocando nel pomeriggio odierno: Lazio e Fiorentina chiuderanno questo mercoledì di calcio in Serie A. LA CLASSIFICA AGGIORNATA IN TEMPO REALE

19:48

Le formazioni ufficiali di Lazio-Fiorentina

Ecco le scelte ufficiali di Sarri e Vanoli:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Cancellieri, Zaccagni. All.: Sarri.

FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Parisi, Fagioli, Mandragora, Ndour; Gudmundsson, Piccoli. All.: Vanoli.

19:40

Sarri orfano di Noslin e Marusic

Maurizio Sarri, questa sera, dovrà rinunciare agli squalificati Noslin e Marusic, espulsi nel corso della partita persa contro il Napoli di Conte.

19:36

Guendouzi convocato nonostante il mercato

Guendouzi è ormai ad un passo dal Fenerbahce. Nonostante una trattativa in stato avanzato con il club turco, il centrocampista francese è stato convocato da Sarri per Lazio-Fiorentina e darà il suo contributo alla causa biancoceleste prima di lasciare l'Italia.

19:30

Lazio-Fiorentina, cresce l'attesa all'Olimpico

Lazio e Fiorentina vanno a caccia di una vittoria importantissima per i rispettivi obiettivi. Fischio d'inizio previsto per le ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma.

Stadio Olimpico - Roma

 

