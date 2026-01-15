Robinio Vaz e Malen, perché la Roma potrà utilizzarli subito in campionato ma non in Europa: cosa dice il regolamento

Robinio Vaz e Malen sono i due rinforzi principali dati a Gasperini , per provare a sopperire alla mancanza di pericolosità in attacco ed ai continui infortuni che stanno impedendo a Ferguson e Dovbyk di trovare continuità. I neo-acquisti potranno essere a disposizione dell'allenatore, già a partire dalla sfida di domenica 18 gennaio in casa del Torino . Mentre per quanto riguarda l' Europa League , il regolamento è diverso.

Europa League: ecco quando vedremo Vaze Malen

Il regolamento UEFA parla chiaro, gli acquisti di gennaio, non possono prendere parte alla fase di campionato delle varie competizioni europee. Questo quanto riportato sul sito Uefa.com "Le squadre ancora in corsa in UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League possono registrare un massimo di tre nuovi giocatori dopo il completamento della fase campionato e prima dell'inizio della fase a eliminazione diretta". Dunque la Roma, potrà schierare Robinio Vaz e Malen solo a partire dalla fase ad eliminazione e non nella fase di campionato, sono quindi escluse le gare contro lo Stoccarda ed il Panathinaikos in programma rispettivamente per il 22 e il 29 gennaio.