Dove vedere Milan-Lecce in tv? Dazn o Sky, orario

Il Milan di Massimiliano Allegri ospita il Lecce di Eusebio Di Francesco in occasione della sfida valevole per la 21esima giornata di Serie A . Rossoneri chiamati a rispondere ai successi di Inter e Napoli. I salentini, invece, sono immischiati nella lotta per non retrocedere e a +3 sulla zona rossa della classifica.

Milan-Lecce, l'orario

Milan-Lecce andrà in scena oggi, domenica 18 gennaio, alle ore 20:45 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro.

Dove vedere Milan-Lecce in diretta tv

Milan-Lecce sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Milan-Lecce, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la sfida di San Siro in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.