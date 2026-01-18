Corriere dello Sport.it
domenica 18 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Milan-Lecce in tv? Dazn o Sky, orario

A San Siro la squadra di Allegri è chiamata a rispondere alle vittorie di Inter e Napoli: le probabili scelte di formazione
TagsSerie AMilanLecce

Il Milan di Massimiliano Allegri ospita il Lecce di Eusebio Di Francesco in occasione della sfida valevole per la 21esima giornata di Serie A. Rossoneri chiamati a rispondere ai successi di Inter e Napoli. I salentini, invece, sono immischiati nella lotta per non retrocedere e a +3 sulla zona rossa della classifica.

Milan-Lecce, l'orario

Milan-Lecce andrà in scena oggi, domenica 18 gennaio, alle ore 20:45 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro.

Dove vedere Milan-Lecce in diretta tv

Milan-Lecce sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Milan-Lecce, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la sfida di San Siro in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Allegri e Di Francesco

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Terracciano, Pittarella, Pavlovic, Odogu, Estupinan, Athekame, Loftus-Cheek, Fofana, Jashari, Fullkrug, Nkunku.

Indisponibili: Gimenez. Squalificati: -. Diffidati: Fofana.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Kouassi, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; T. Morente, Gandelman, Banda; Stulic. Allenatore: Di Francesco.

A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Jean, Ngom, N'Dri, Sala, Helgason, Sottil, Kaba, Maleh, Gorter, Marchwinski, Pierotti.

Indisponibili: Camarda, Berisha. Squalificati: Veiga, Gaspar. Diffidati: Banda.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Il Milan di Massimiliano Allegri ospita il Lecce di Eusebio Di Francesco in occasione della sfida valevole per la 21esima giornata di Serie A. Rossoneri chiamati a rispondere ai successi di Inter e Napoli. I salentini, invece, sono immischiati nella lotta per non retrocedere e a +3 sulla zona rossa della classifica.

Milan-Lecce, l'orario

Milan-Lecce andrà in scena oggi, domenica 18 gennaio, alle ore 20:45 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro.

Dove vedere Milan-Lecce in diretta tv

Milan-Lecce sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Milan-Lecce, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la sfida di San Siro in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, la classifica aggiornataDisavventura per Fullkrug
1
Dove vedere Milan-Lecce in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili formazioni di Allegri e Di Francesco

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS