Dove vedere Milan-Lecce in tv? Dazn o Sky, orario
Il Milan di Massimiliano Allegri ospita il Lecce di Eusebio Di Francesco in occasione della sfida valevole per la 21esima giornata di Serie A. Rossoneri chiamati a rispondere ai successi di Inter e Napoli. I salentini, invece, sono immischiati nella lotta per non retrocedere e a +3 sulla zona rossa della classifica.
Milan-Lecce, l'orario
Milan-Lecce andrà in scena oggi, domenica 18 gennaio, alle ore 20:45 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro.
Dove vedere Milan-Lecce in diretta tv
Milan-Lecce sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Milan-Lecce, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la sfida di San Siro in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Allegri e Di Francesco
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri.
A disposizione: Terracciano, Pittarella, Pavlovic, Odogu, Estupinan, Athekame, Loftus-Cheek, Fofana, Jashari, Fullkrug, Nkunku.
Indisponibili: Gimenez. Squalificati: -. Diffidati: Fofana.
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Kouassi, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; T. Morente, Gandelman, Banda; Stulic. Allenatore: Di Francesco.
A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Jean, Ngom, N'Dri, Sala, Helgason, Sottil, Kaba, Maleh, Gorter, Marchwinski, Pierotti.
Indisponibili: Camarda, Berisha. Squalificati: Veiga, Gaspar. Diffidati: Banda.
