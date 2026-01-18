Milan-Lecce diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE

San Siro torna a illuminarsi per il posticipo domenicale della 21ª giornata. Il Milan riceve il Lecce con un obiettivo preciso: dare seguito alla spettacolare rimonta di Como e rimanere in scia al treno scudetto, al di là di un traguardo dichiarato che resta il ritorno in Champions League. Di fronte ci sarà però un Lecce ferito, ma tutt’altro che rassegnato, reduce da una “settimana milanese” obbligata dopo il recupero infrasettimanale disputato e perso contro l’Inter. Tutti gli aggiornamenti in diretta.

21:26

34' - Falcone salva su Pulisic

Il Lecce perde una palla in uscita, Milan che prova il break, conclusione da posizione defilata di Pulisic e bella risposta dell'attento Falcone.

21:20

30' - Stulic mette fuori il naso

Lecce che non ci sta a subire, come capiterà, e basta: iniziativa di Sottil, che cerca in area Stulic, deviazione forse sporcata da Gabbia, che si spegne sul fondo.

21:04

15' - Milan aggressivo

Dopo essere rimasto sorpreso dall'intraprendenza del Lecce, il Milan ha preso in mano le redini del gioco e continua ad essere aggressivo, costringendo i salentini a difendere e basta in questa fase.

20:58

10' - Gol annullato a Leao

Urlo strozzato in gola per San Siro, con Leao che aveva battuto Falcone con un delizioso scavetto, ma partendo da posizione irregolare sull'imbucata dell'elettrico Saelemaekers.

20:56

5' - Il Lecce parte bene, ma Milan subito pericoloso

Avvio di buona personalità del Lecce, che prova subito a palleggiare nella metà campo del Milan. Rossoneri che non fanno una piega e che in ripartenza vanno subito vicini al gol con Saelemaekers, che cerca senza fortuna il sinistro a giro, e con Gabbia, che incorna largo sul cross d'esterno di Rabiot.

20:48

1' - Milan-Lecce: si parte!

Dopo il minuto di silenzio per la scomparsa del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, funestato dai soliti beceri cori, il signor Zufferli apre l'incontro: via a Milan-Lecce! Grande atmosfera comunque a San Siro per trascinare i rossoneri. Calcio d'inizio da parte degli ospiti.

20:40

Tutto pronto per Milan-Lecce

Finito il tempo delle dichiarazioni prepartita, è tutto pronto a San Siro per Milan-Lecce, posticipo domenicale della 21ª giornata di Serie A!

20:28

Tare: "Su Camarda prevalga il buon senso. Ottimista per Maignan"

Nel prepartita, anche il direttore sportivo rossonero Tare fa il punto della situazione: "Su Camarda, a fine partita parleremo con il Lecce, confidiamo nel buon senso. Sul mercato, per il momento stiamo bene così, ma resteremo vigili fino alla fine. Sul rinnovo di Maignan manca metterci al tavolo e definire la situazione, penso che nelle prossime settimane avremo una risposta definitiva, ma sono positivo".

20:22

Sticchi Damiani: "Camarda resta con noi"

Il presidente del Lecce, Sticchi Damiani, chiarisce la situazione di Camarda: "Ha subito un infortunio alla spalla, ma è in grado di recuperare in tempo per darci una mano per raggiungere i nostri obiettivi stagionali. Del suo ritorno al Milan o di alte cose, non sappiamo nulla. Il nostro mercato è passato inosservato, ma ci siamo mossi. La classifica è positiva, ma poteva essere migliore senza quella partita con il Parma...".

20:05

Milan-Lecce: è il terzo match della stagione

Sarà il terzo confronto stagionale tra le due squadre e i precedenti pendono nettamente dalla parte dei rossoneri. Cinque mesi fa, nel match d’andata, il Milan si impose per 2-0 sul campo del Lecce, espugnando il Via del Mare. Un successo bissato a fine settembre in Coppa Italia, quando il netto 3-0 garantì al Diavolo il passaggio agli ottavi di finale.

19:58

I numeri del Milan contro il Lecce

l Milan arriva alla sfida forte di una striscia positiva: i rossoneri hanno infatti vinto le ultime quattro partite di Serie A contro il Lecce, dopo aver mancato il successo in tre delle cinque precedenti (tre pareggi). L’ultima occasione in cui il Diavolo è riuscito a centrare cinque vittorie consecutive contro i giallorossi nel massimo campionato risale al periodo compreso tra il 1989 e il 1993.