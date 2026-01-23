Dove vedere Inter-Pisa in tv? Dazn o Sky, orario
Inter-Pisa, l'orario
Inter-Pisa si disputerà oggi, venerdì 23 gennaio, alle ore 20:45 allo stadio "Meazza" di San Siro.
Dove vedere Inter-Pisa in diretta tv
Inter-Pisa sarà trasmessa in diretta tv in co-esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Inter-Pisa, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming su DAZN. L'omonima applicazione mobile sono disponibili su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Inter-Pisa in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabile formazioni di Chivu e Gilardino
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, P.Esposito. Allenatore: Chivu
A disposizione: J.Martinez, Calligaris; Acerbi, De Vrij, A.Bastoni, Palacios, Darmian, Cocchi, Zielinski, Frattesi, Diouf, Bovo, M.Thuram, Bonny.
Indisponibili: Dumfries, J.Martinez. Squalificati: -. Diffidati: Calhanoglu.
PISA (3-5-2): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Piccinini, Angori; Tramoni, Durosinmi. Allenatore: Gilardino.
A disposizione: Nicolas, Bozhinov, Coppola, Bonfanti, Hojholt, Loyola, Akinsanmiro, Esteves, Leris, Bettazzi, Moreo, Meister, Lorran, Buffon.
Indisponibili: Semper, Albiol, Lusuardi, Denoon, Cuadrado e Stengs. Squalificati: -. Diffidati: Calabresi, Aebischer.
