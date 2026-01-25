Dove vedere Roma-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

Roma-Milan, l'orario

Roma-Milan andrà in scena oggi, domenica 25 gennaio, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico.

Dove vedere Roma-Milan in diretta tv

Roma-Milan sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Roma-Milan, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del posticipo domenicale di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.