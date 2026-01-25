Corriere dello Sport.it
Dove vedere Roma-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

Cresce l'attesa per la super sfida dell'Olimpico, con Allegri che fa visita a Gasperini in occasione del posticipo domenicale del 22esimo turno: le probabili formazioni
Serie A Roma Milan

La Roma di Gian Piero Gasperini ospita il Milan di Massimiliano Allegri in occasione del posticipo domenicale della 22esima giornata di Serie A. Squadre divise attualmente da quattro lunghezze in classifica, con i rossoneri chiamati a rispondere all'Inter capolista e i giallorossi che vogliono consolidare il loro piazzamento Champions.

Roma-Milan, l'orario

Roma-Milan andrà in scena oggi, domenica 25 gennaio, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico.

Dove vedere Roma-Milan in diretta tv

Roma-Milan sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Roma-Milan, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del posticipo domenicale di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Gasperini e Allegri

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, N'Dicka, Ghilardi; Celik, Koné, Pisilli, Wesley; Cristante; Dybala; Malen. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: 32 Vasquez, 91 Zelezny, 24 Ziolkowski, 2 Rensch, 12 Tsimikas, 3 Angeliño, 8 El Aynaoui, 66 Sangaré, 7 Pellegrini, 18 Soulé, 20 Venturino, 78 Vaz, 11 Ferguson.

Indisponibili: Gollini, Hermoso, El Shaarawy, Dovbyk. Squalificati: -. Diffidati: Wesley.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. Allenatore: Allegri.

A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella; 31 Pavlovic, 27 Odogu, 24 Athekame, 2 Estupiñan, 8 Loftus-Cheek, 19 Fofana, 30 Jashari, 9 Fullkrug, 11 Pulisic.

Indisponibili: Gimenez. Squalificati: -. Diffidati: Fofana.

 

