domenica 1 febbraio 2026
Moviola Napoli-Fiorentina: bene La Penna, però mancano due gialli

L'analisi di tutti gli episodi accaduti nel match al Maradona vinto dagli azzurri per 2-1
Dario Cervellati
Al 23' del primo tempo c'è un tocco di mano di Comuzzo sul batti e ribatti davanti alla porta della Fiorentina. La Penna lascia correre e il Var Nasca non interviene. Dalla sala di Lissone non arriva nessun richiamo all'On Field Review, come è giusto che sia per l'episodio. La decisione di non punire quel tocco è corretta perché il pallone, arrivando oltretutto da distanza ravvicinata, sbatte sul braccio del difendente che è a terra in appoggio. Non c'è nulla di irregolare. Voto: 6,5.

Disciplinare

L'arbitro è sempre rimasto in controllo della partita, anche se qualche errore a livello disciplinare lo ha commesso. Il più evidente nel secondo tempo quando Parisi allarga il braccio sinistro colpendo al volto Vergara. La Penna fa cenno di proseguire e per sedare le lamentele di Conte dice di aver visto lui. In realtà la sua valutazione è sbagliata. Non solo c'era il fallo, ma anche l'ammonizione. Al 41' st manca un cartellino giallo anche per l'intervento di Gutierrez, già al limite del giallo pochi minuti prima, per un intervento in ritardo su Parisi. Sono, invece, entrambe corrette le ammonizioni mostrate a Fabbian e a Buongiorno. 

VAR 6,5 
Viene interpretato correttamente l'episodio del tocco di mano e non ci sono altre insidie. 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

