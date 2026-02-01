Moviola Napoli-Fiorentina: bene La Penna, però mancano due gialli

Al 23' del primo tempo c'è un tocco di mano di Comuzzo sul batti e ribatti davanti alla porta della Fiorentina. La Penna lascia correre e il Var Nasca non interviene. Dalla sala di Lissone non arriva nessun richiamo all'On Field Review, come è giusto che sia per l'episodio. La decisione di non punire quel tocco è corretta perché il pallone, arrivando oltretutto da distanza ravvicinata, sbatte sul braccio del difendente che è a terra in appoggio. Non c'è nulla di irregolare. Voto: 6,5.