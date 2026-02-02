Corriere dello Sport.it
Dove vedere Udinese-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

Dove vedere Udinese-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per la 23esima giornata di Serie A: le probabili formazioni di Runjaic e Gasperini
Dopo aver conquistato l'accesso diretto agli ottavi di Europa League, la Roma torna a giocare in campionato: trasferta ostica per i giallorossi a Udine. La squadra di Gasperini è scivolata al quinto posto dopo la vittoria della Juve a Parma, per tornare avanti serve una vittoria. 

Udinese-Roma, l'orario

Udinese-Roma si disputerà oggi, lunedì 2 febbraio, alle ore 20:45 al Bluenergy Stadium di Udine.

Dove vedere Udinese-Roma in diretta tv

Udinese-Roma sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Udinese-Roma, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento.

Le probabili formazioni di Runjaic e Gasperini

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibhue, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Atta; Davis. Allenatore: Runjaic.

A disposizione: 1 Nunziante, 93 Padelli, 27 Kabasele, 20 Arizala, 6 Zarraga, 29 Camara, 10 Zaniolo, 45 Vinciati, 15 Bayo, 7 Gueye.

Indisponibili: Kamara, Piotrowski, Rui Modesto, Zanoli, Buksa. Squalificati: -. Diffidati: Karlstrom.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: 95 Gollini, 32 Vasquez, 24 Ziolkowski, 87 Ghilardi, 2 Rensch, 12 Tsimikas, 3 Angeliño, 61 Pisilli, 20 Venturino, 75 Della Rocca, 68 Arena, 78 Vaz.

Indisponibili: Dybala, Koné, El Shaarawy, Dovbyk, Ferguson. Squalificati: -. Diffidati: Wesley.

