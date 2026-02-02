Dove vedere Udinese-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

Udinese-Roma, l'orario

Udinese-Roma si disputerà oggi, lunedì 2 febbraio, alle ore 20:45 al Bluenergy Stadium di Udine.

Dove vedere Udinese-Roma in diretta tv

Udinese-Roma sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Udinese-Roma, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire il match di Serie A in diretta sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.