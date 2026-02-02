Corriere dello Sport.it
lunedì 2 febbraio 2026
Udinese-Roma diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE

I giallorossi di Gasperini sfidano i bianconeri di Runjaic al 'Bluenergy Stadium': tutti gli aggiornamenti in tempo reale
4 min
Aggiorna

UDINE - Dopo aver conquistato l'accesso diretto agli ottavi di finale di Europa League, la Roma torna a giocare in Serie A: trasferta ostica per i giallorossi, impegnati al 'Bluenergy Stadium' contro l'Udinese di Runjaic. La squadra di Gasperini (attivissima sul mercato con l'arrivo di Zaragoza), è infatti scivolata al quinto posto dopo il roboante poker della Juve a Parma e deve vincere per scavalcare i bianconeri e agganciare il Napoli al terzo posto. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.

 

 

19:46

Le scelte dell'Udinese

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Karlstrom, Miller, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Davis. All.: Runjaic

19:39

L'undici ufficiale della Roma

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All.: Gasperini. LA GALLERY

19:36

Gasp e la Roma corsara: caccia all'ottava vittoria

Quella di Gasperini è stata fin qui una Roma corsara, con 7 vittorie, tante quante l'intera scorsa stagione. In caso di successo a Udine, il tecnico eguaglierebbe un piccolo 'record'. APPROFONDISCI

19:31

Dove vedere Udinese-Roma in tv

Fischio d'inizio alle 20:45 per il monday night della 23ª di Serie A tra Udinese e Roma, Sky o Dazn? Ecco come seguirla.

19:20

Zaragoza ufficiale, nuovo rinforzo per Gasperini

A poche ore dall'inizio del match di Udine, la Roma completa il mercato di gennaio annunciando l'arrivo ufficiale in giallorosso di Zaragoza. LEGGI QUI

19:15

Serie A, è il giorno di Udinese-Roma

La sfida tra i bianconeri di Runjaic e i giallorossi di Gasperini, valida per il 'monday night' della 23esima giornata di Serie A, è in programma oggi - lunedì 2 febbraio - con calcio d'inizio fissato per le ore 20:45.

Bluenergy Stadium - Udine

 

