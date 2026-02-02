Udinese-Roma diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE
UDINE - Dopo aver conquistato l'accesso diretto agli ottavi di finale di Europa League, la Roma torna a giocare in Serie A: trasferta ostica per i giallorossi, impegnati al 'Bluenergy Stadium' contro l'Udinese di Runjaic. La squadra di Gasperini (attivissima sul mercato con l'arrivo di Zaragoza), è infatti scivolata al quinto posto dopo il roboante poker della Juve a Parma e deve vincere per scavalcare i bianconeri e agganciare il Napoli al terzo posto. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.
19:46
Le scelte dell'Udinese
Udinese (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Karlstrom, Miller, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Davis. All.: Runjaic
19:39
L'undici ufficiale della Roma
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All.: Gasperini. LA GALLERY
19:36
Gasp e la Roma corsara: caccia all'ottava vittoria
Quella di Gasperini è stata fin qui una Roma corsara, con 7 vittorie, tante quante l'intera scorsa stagione. In caso di successo a Udine, il tecnico eguaglierebbe un piccolo 'record'. APPROFONDISCI
19:31
Dove vedere Udinese-Roma in tv
Fischio d'inizio alle 20:45 per il monday night della 23ª di Serie A tra Udinese e Roma, Sky o Dazn? Ecco come seguirla.
19:20
Zaragoza ufficiale, nuovo rinforzo per Gasperini
A poche ore dall'inizio del match di Udine, la Roma completa il mercato di gennaio annunciando l'arrivo ufficiale in giallorosso di Zaragoza. LEGGI QUI
19:15
Serie A, è il giorno di Udinese-Roma
La sfida tra i bianconeri di Runjaic e i giallorossi di Gasperini, valida per il 'monday night' della 23esima giornata di Serie A, è in programma oggi - lunedì 2 febbraio - con calcio d'inizio fissato per le ore 20:45.
Bluenergy Stadium - Udine