Maripan beffa la Fiorentina: il Torino agguanta il pareggio in pieno recupero 

Gol, emozioni e nervosismo nella sfida tra Fiorentina e Torino, terminata con il risultato di 2-2. Un pareggio che lascia l'amaro in bocca a Vanoli e ai viola, che si sono visti rimontare in pieno recupero da un colpo di testa di Maripan. Il Torino, che aveva chiuso il primo tempo avanti 1-0 grazie ad una rete di Casadei, guadagna un punto d'oro che allontana i granata dalla zona calda della classifica. La Fiorentina, che nella ripresa era riuscita a capovolgere il risultato con Solomon e Kean, resta invece in terz'ultima posizione, con diciotto punti e in compagnia del Lecce.

Kean spreca, Casadei no

Ritmi alti e occasioni da una parte e dall'altra nel giro dei primi sei minuti. La Fiorentina sfiora due volte il vantaggio con Kean: l'attaccante della Nazionale prima svirgola il tiro da buona posizione, poi colpisce di testa su corner, trovando la risposta del portiere granata. Gli uomini di Baroni rispondono e creano due occasioni: Kulenovic (tiro deviato da Parisi) fa la barba al palo, poi è Lazaro a calciare dal limite, sfiorando la traversa. Al 10' occasione clamorosa per Kean, che servito da Fagioli si presenta a tu per tu con Paleari: il tiro termina sul fondo. I ritmi restano alti e le palle gol si moltiplicano. Dopo un paio di tentativi per parte, arriva il gol del Torino: Casadei, completamente dimenticato dai difensori viola, svetta di testa e batte De Gea. La Fiorentina reagisce e Brescianini, da buona posizione, calcia con il mancino, trovando la risposta con i piedi di Paleari; il portiere granata si ripete su un tentativo dal limite di Mandragora. Al 35' magia di Gudmundsson, che si libera dal limite e calcia a girare, sfiorando il palo; i padroni di casa continuano a spingere e il Torino non riesce a reagire; al 39' Comuzzo svetta di testa, mandando la sfera a pochi centimetri dalla traversa. E' l'ultima occasione del primo tempo, che si chiude tra i fischi del Franchi.

Salomon e Kean ribaltano il risultato

La ripresa parte subito con una brutta notizia per Vanoli, che dopo due minuti perde Gudmundsson per infortunio: al suo posto entra Harrison. I viola continuano ad attaccare a testa bassa e creano occasioni a ripetizione: Mandragora e Kean, da buona posizione, non riescono a chiudere una buona azione, nata da Dodo. Al 51' arriva il meritato pareggio della Fiorentina: Gineitis si addormenta e si fa togliere il pallone da Mandragora; assist per Salomon che si inventa una traiettoria fantastica, che si spegne alle spalle di Paleari. Passano otto minuti e arriva anche il raddoppio: Harrison serve una palla invitante in area di rigore, sulla quale Kean si avventa e calcia con potenza il pallone del sorpasso.

Maripan trova il pari nel recupero

Baroni corre ai ripari e inserisce Simeone e Anjorin per Kulenovic e Ilkhan, poi entra anche Aboukhlal per Lazaro. Vanoli risponde con Fabbian e Ndour per Brescianini e Mandragora. La Fiorentina, dopo aver ribaltato il risultato, rallenta il ritmo, ma i granata faticano a creare pericoli. A otto minuti dalla fine il tecnico dei granata si gioca la carta Zapata; Vanoli inserisce Ranieri e Piccoli per Solomon e Kean, autori dei gol viola. All'86 il Torino spreca la chance più clamorosa della gara: Zapata calcia indisturbato dal dischetto del rigore, dopo una gran giocata di Aboukhlal, ma trova la risposta miracolosa di De Gea. La Fiorentina si abbassa troppo e concede terreno ai granata, che al 94' trovano il pareggio: punizione tagliata a centro area e stacco di testa imperioso di Maripan, che svetta indisturbato e insacca alle spalle di De Gea. E' la rete che gela il Franchi e regala un punto insperato agli uomini di Baroni.