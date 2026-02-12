Anticipi e posticipi Serie A, ecco quando si giocherà Roma-Juve: data e ora
La Lega Serie A ha pubblicato gli orari della ventisettesima giornata del campionato: a spiccare Roma-Juventus, che si giocherà domenica 1° marzo.
Serie A, gli orari della ventisettesima giornata di Serie A
Di seguito, invece, tutto il programma.
27/02/2026 Venerdì - 20.45
Parma - Cagliari (DAZN)
28/02/2026 Sabato -15.00
Como - Lecce (DAZN)
28/02/2026 Sabato - 18.00
Verona - Napoli (DAZN)
28/02/2026 Sabato - 20.45
Inter - Genoa (DAZN/SKY)
01/03/2026 Domenica - 12.30
Cremonese - Milan (DAZN)
01/03/2026 Domenica - 15.00
Sassuolo - Atalanta (DAZN)
01/03/2026 Domenica - 18.00
Torino - Lazio (DAZN/SKY)
01/03/2026 Domenica - 20.45
Roma - Juventus (DAZN)
02/03/2026 Lunedì - 18.30
Pisa - Bologna (DAZN)
02/03/2026 Lunedì - 20.45
Udinese - Fiorentina (DAZN/SKY)