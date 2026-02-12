Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 12 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Anticipi e posticipi Serie A, ecco quando si giocherà Roma-Juve: data e ora

Gli orari della ventisettesima giornata del campionato italiano
2 min
TagsSerie AJuventusRoma

La Lega Serie A ha pubblicato gli orari della ventisettesima giornata del campionato: a spiccare Roma-Juventus, che si giocherà domenica 1° marzo.

Serie A, gli orari della ventisettesima giornata di Serie A

Di seguito, invece, tutto il programma.

27/02/2026 Venerdì - 20.45
Parma - Cagliari (DAZN)

28/02/2026 Sabato -15.00
Como - Lecce (DAZN)

28/02/2026 Sabato - 18.00
Verona - Napoli (DAZN)

28/02/2026 Sabato - 20.45
Inter - Genoa (DAZN/SKY)

01/03/2026 Domenica - 12.30
Cremonese - Milan (DAZN)

01/03/2026 Domenica - 15.00
Sassuolo - Atalanta (DAZN)

01/03/2026 Domenica - 18.00
Torino - Lazio (DAZN/SKY)

01/03/2026 Domenica - 20.45
Roma - Juventus (DAZN)

02/03/2026 Lunedì - 18.30
Pisa - Bologna (DAZN)

02/03/2026 Lunedì - 20.45
Udinese - Fiorentina (DAZN/SKY)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, la classificaSerie A, il calendario

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS