lunedì 16 febbraio 2026
La Lega Serie A conferma: "Ecco quando ci sarà l'incontro tra arbitri e club con gli allenatori"

Il presidente Ezio Simonelli ha presentato l'evento che vedrà il confronto tra le parti dopo le tante polemiche: "Grande disponibilità da Rocchi"
1 min
TagssimonelliSerie A

Una stagione, quella in corso, ricca di problematiche arbitrali. Il tutto evidenziato dalle polemiche per quanto riguarda i fatti di Inter-Juventus, che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso nel panorama del campionato italiano. Per questo motivo il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha organizzato il 23 marzo nella sede della Lega un incontro tra i club, alla presenza degli allenatori, e gli arbitri

Serie A, incontro tra arbitri e club: l'annuncio di Simonelli

Simonelli ha annunciato l'evento nel corso di una conferenza stampa al termine dell'assemblea. "C'è stata grande disponibilità da parte di Rocchi, anche nel fare l'incontro prima, ma per gli impegni dei club non è stato possibile". Inoltre ha aggiunto spiegando che la riunione avverrà nel primo giorno di sosta delle nazionali e ce ne sarà poi un'altra a fine campionato. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

