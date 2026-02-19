Corriere dello Sport.it
Il gesto di Fabregas su Saelemaekers che ha fatto impazzire Allegri: il fermo immagine che spiega tutto

Ecco come è intervenuto il tecnico del Como nei pressi della linea del fallo laterale, ostacolando l'esterno del Milan: poi, l'espulsione dell'allenatore rossonero
3 min
TagsFabregasSaelemaekersAllegri

Nel secondo tempo di Milan-Como, non è certo passato inosservato il gesto di Cesc Fabregas, tecnico dei lariani che ha toccato con una mano Alexis Saelemaekers nei pressi della linea del fallo laterale, impedendogli di riprendere subito la corsa verso i diretti avversari. Un gesto che ha portato all'espulsione di Massimiliano Allegri, incredulo per la decisione dell'arbitro Mariani, definito "antisportivo" anche dallo stesso manager spagnolo nel dopo gara.

Fabregas, il tocco su Saelemaekers che ha fatto andare Allegri su tutte le furie

Pressato da Jesé Rodriguez e Alex Valle, Alexis Saelemakers si è visto intercettare un retropassaggio verso la difesa del Milan. Una volta compresa la situazione di pericolo, l'esterno ex Roma ha immediatamente ripreso la corsa, ma è stato fermato con la mano destra da Cesc Fabregas, che lo ha toccato all'altezza della spalla sinistra proprio davanti alla sua area tecnica. Da lì, la reazione istintiva del calciatore rossonero, che si è girato stizzito verso l'allenatore del Como, e l'intervento di Massimiliano Allegri, che non ha certo gradito il gesto della panchina lariana, fino ad arrivare al faccia a faccia con il team manager del Como, Giuseppe Calandra, espulso dall'arbitro Mariani al pari del tecnico dei padroni di casa. Il botta e risposta tra Allegri e Fabregas è poi proseguito anche all'esterno della sala stampa e della mixed zone di San Siro. Per il resto, le immagini spiegano perfettamente quanto accaduto.

 

 

