Dove vedere Cagliari-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario
Il Cagliari di Pisacane ospita la Lazio di Sarri nel match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A: entrambe le squadre arrivano da una sconfitta e vogliono tornare a ritrovare i tre punti.
Cagliari-Lazio, l'orario
Cagliari-Lazio è in programma oggi, sabato 21 febbraio, alle ore 20:45 allo stadio Unipol Domus di Cagliari.
Dove vedere Cagliari-Lazio in diretta tv
Cagliari-Lazio sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Cagliari-Lazio, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Mina, J. Rodriguez, Obert; Adopo, Mazzitelli, Sulemana; Palestra, Kilicsoy, Esposito. Allenatore: Pisacane
A disposizione: 12 Sherri, 24 Ciocci, 28 Zappa, 22 Dossena, 3 Idrissi, 18 Raterink, 27 Liteta, 20 Albarracin, 30 Pavoletti, 37 Trepy, 31 Mendy.
Indisponibili: Felici, Belotti, Deiola, Borrelli, Gaetano, Folorunsho.
Squalificati: - Diffidati: Seb. Esposito
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Lu. Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. Allenatore: Sarri
A disposizione: 40 Motta, 55 Furlanetto, 4 Patric, 17 Tavares, 23 Hysaj, 21 Belahyane, 6 Rovella, 28 Przyborek, 22 Cancellieri, 10 Zaccagni, 19 Dia, 20 Ratkov.
Indisponibili: Gila, Basic, Pedro, Lazzari, Gigot
Squalificati: -. Diffidati: Cancellieri
Il Cagliari di Pisacane ospita la Lazio di Sarri nel match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A: entrambe le squadre arrivano da una sconfitta e vogliono tornare a ritrovare i tre punti.
Cagliari-Lazio, l'orario
Cagliari-Lazio è in programma oggi, sabato 21 febbraio, alle ore 20:45 allo stadio Unipol Domus di Cagliari.
Dove vedere Cagliari-Lazio in diretta tv
Cagliari-Lazio sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Cagliari-Lazio, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.