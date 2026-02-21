Corriere dello Sport.it
sabato 21 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Cagliari-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sul match di Serie A: le probabili formazioni di Pisacane e Sarri
TagsSerie ALaziojuve

Il Cagliari di Pisacane ospita la Lazio di Sarri nel match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A: entrambe le squadre arrivano da una sconfitta e vogliono tornare a ritrovare i tre punti.

Cagliari-Lazio, l'orario

Cagliari-Lazio è in programma oggi, sabato 21 febbraio, alle ore 20:45 allo stadio Unipol Domus di Cagliari.

Dove vedere Cagliari-Lazio in diretta tv

Cagliari-Lazio sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Cagliari-Lazio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Mina, J. Rodriguez, Obert; Adopo, Mazzitelli, Sulemana; Palestra, Kilicsoy, Esposito. Allenatore: Pisacane

A disposizione: 12 Sherri, 24 Ciocci, 28 Zappa, 22 Dossena, 3 Idrissi, 18 Raterink, 27 Liteta, 20 Albarracin, 30 Pavoletti, 37 Trepy, 31 Mendy.

Indisponibili: Felici, Belotti, Deiola, Borrelli, Gaetano, Folorunsho.

Squalificati: - Diffidati: Seb. Esposito

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Lu. Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. Allenatore: Sarri

A disposizione: 40 Motta, 55 Furlanetto, 4 Patric, 17 Tavares, 23 Hysaj, 21 Belahyane, 6 Rovella, 28 Przyborek, 22 Cancellieri, 10 Zaccagni, 19 Dia, 20 Ratkov.

Indisponibili: Gila, Basic, Pedro, Lazzari, Gigot

Squalificati: -. Diffidati: Cancellieri

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Il Cagliari di Pisacane ospita la Lazio di Sarri nel match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A: entrambe le squadre arrivano da una sconfitta e vogliono tornare a ritrovare i tre punti.

Cagliari-Lazio, l'orario

Cagliari-Lazio è in programma oggi, sabato 21 febbraio, alle ore 20:45 allo stadio Unipol Domus di Cagliari.

Dove vedere Cagliari-Lazio in diretta tv

Cagliari-Lazio sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Cagliari-Lazio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, la classificaSerie A, il calendario
1
Dove vedere Cagliari-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili formazioni

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS