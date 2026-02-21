Cagliari-Lazio diretta Serie A: segui il posticipo del sabato oggi LIVE

Cagliari-Lazio mette in palio punti pesanti per tornare a muovere la classifica. Su entrambe le sponde è caccia al ritorno al successo dopo due partite. All'Unipol Domus è la notte della gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie A. I biancocelesti di Sarri sono reduci dal pareggio a Torino contro la Juve (2-2) e dalla sconfitta all'Olimpico contro l'Atalanta (2-0). I rossoblù di Pisacane dalle battute d'arresto in trasferta contro la Roma e in casa contro il Lecce con identico punteggio: 2-0. Segui il match in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.