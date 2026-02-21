Corriere dello Sport.it
sabato 21 febbraio 2026
Serie A - 21.02.2026
Unipol Domus

Cagliari-Lazio diretta Serie A: segui il posticipo del sabato oggi LIVE

All'Unipol Domus la gara tra gli uomini di Pisacane e Sarri, valida per la ventiseiesima giornata di campionato: aggiornamenti in tempo reale
TagsCagliariLazioSerie A
Cagliari-Lazio mette in palio punti pesanti per tornare a muovere la classifica. Su entrambe le sponde è caccia al ritorno al successo dopo due partite. All'Unipol Domus è la notte della gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie A. I biancocelesti di Sarri sono reduci dal pareggio a Torino contro la Juve (2-2) e dalla sconfitta all'Olimpico contro l'Atalanta (2-0). I rossoblù di Pisacane dalle battute d'arresto in trasferta contro la Roma e in casa contro il Lecce con identico punteggio: 2-0. Segui il match in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.

20:08

Squadre in campo per il riscaldamento

Cagliari e Lazio sono in campo per il consueto riscaldamento prepartita. Si accende il pubblico dell'Unipol Domus.

20:00

Cagliari-Lazio, l'arbitro sarà Rapuano di Rimini

A dirigere l'incontro dell'Unipol Domus sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini. Classe '85, vanta sette precedenti con la Lazio, che non ha mai pareggiato con il fischietto romagnolo alla direzione di gara. Medesimo discorso per il Cagliari, che ha incrociato quattro volte Rapuano, vincendo in ben tre occasioni.

19:48

Lazio, le scelte ufficiali di Sarri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Lu. Pellegrini; Belahyane, Rovella, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

19:45

La formazione ufficiale del Cagliari

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Mina, Dossena, Obert; Adopo, Mazzitelli, Sulemana; Palestra, Kilicsoy, S. Esposito. Allenatore: Pisacane.

19:37

Lazio in campo con la maglia da trasferta

Maglia bianca con nomi e dettagli blu per la Lazio di Maurizio Sarri, in campo a Cagliari con il kit da trasferta, come confermato dai canali social del club biancoceleste.

19:31

Cagliari-Lazio, dove vederla in tv

Dove vedere Cagliari-Lazio in diretta tv e live streaming. LEGGI TUTTO

19:25

Come arrivano Cagliari e Lazio alla sfida di oggi

Come arrivano Cagliari e Lazio alla sfida in programma stasera all'Unipol Domus.

19:20

Tutte le curiosità su Cagliari-Lazio

Tutte le curiosità su Cagliari-Lazio (Fonte: Opta).

19:16

Cagliari-Lazio, alle 20:45 il calcio d'inizio

Alle 20:45 il calcio d'inizio di Cagliari-Lazio, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A.

Unipol Domus - Cagliari

