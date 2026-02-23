Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 23 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Fiorentina
Fiorentina
Pisa
Pisa
18:30
Serie A - 23.02.2026
Artemio Franchi

TabellinoCalendarioClassifiche
Fiorentina
18:30
Pisa

Fiorentina-Pisa diretta Serie A: segui lo scontro salvezza di oggi LIVE

Il derby toscano in scena al Franchi nel posticipo di campionato: aggiornamenti in tempo reale
1 min
TagsSerie AFiorentinaPisa
Aggiorna

Fiorentina e Pisa si sfidano in un derby toscano ad altissima tensione, fuori e dentro il campo. La sfida, valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, vede le due grandi rivali in piena lotta salvezza. I viola vengono da due vittorie consecutive tra campionato e Conference League contro Como e Jagiellonia, ma rimangono al terzultimo posto in classifica, a -3 dal Lecce. Mentre la squadra di Hiljemark è al penultimo e non vince da oltre tre mesi, con la salvezza che si allontana sempre di più. Il valore della partita per la classifica è direttamente proporzionale a quello per la storia di una rivalità secolare che va ben oltre il calcio. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.

 

 

 

17:00

Fiorentina-Pisa, cresce l'attesa

Tutto pronto al Franchi per il derby toscano tra Fiorentina e Pisa, sfida valida per la ventiseiesima giornata di Serie A: fischio d'inizio in programma alle 18:30.

Stadio Artemio Franchi - Firenze

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Fiorentina Pisa

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS