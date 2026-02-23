Fiorentina-Pisa diretta Serie A: segui lo scontro salvezza di oggi LIVE

Fiorentina e Pisa si sfidano in un derby toscano ad altissima tensione, fuori e dentro il campo. La sfida, valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, vede le due grandi rivali in piena lotta salvezza. I viola vengono da due vittorie consecutive tra campionato e Conference League contro Como e Jagiellonia, ma rimangono al terzultimo posto in classifica, a -3 dal Lecce. Mentre la squadra di Hiljemark è al penultimo e non vince da oltre tre mesi, con la salvezza che si allontana sempre di più. Il valore della partita per la classifica è direttamente proporzionale a quello per la storia di una rivalità secolare che va ben oltre il calcio. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.