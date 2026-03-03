Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 3 marzo 2026
Corriere dello Sport.it
Insulti a Spalletti, Roma multata: ecco l'ammenda per i cori dei tifosi

Il giudice sportivo della Lega Serie A ha deciso di sanzionare così il club giallorosso, a due giorni dalla sfida tra la squadra di Gasperini e la Juventus
Spalletti Roma juve

Dopo il 3-3 maturato sul campo dell'Olimpico, arrivano le decisioni del giudice sportivo della Lega Serie A a margine di quanto successo nella pirotecnica serata di Roma-Juve. Multato il club giallorosso per gli insulti rivolti dai propri sostenitori a Luciano Spalletti, ex della gara ricordato anche per il tormentato addio al calcio giocato di Francesco Totti. Il tecnico di Certaldo, peraltro, era stato già protagonista in occasione dell'esultanza per il gol di Wesley: prima se l'è presa con N'Dicka a bordocampo e poi con la panchina di Gasperini.

Roma multata per gli insulti dei tifosi a Spalletti: la nota del giudice sportivo

Come recita il comunicato del giudice sportivo, ammenda di € 6.000,00 "alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 57° del secondo tempo, rivolto un coro offensivo all'allenatore della squadra avversaria; per avere  inoltre, al 40° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco".

 

