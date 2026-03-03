Insulti a Spalletti, Roma multata: ecco l'ammenda per i cori dei tifosi
Dopo il 3-3 maturato sul campo dell'Olimpico, arrivano le decisioni del giudice sportivo della Lega Serie A a margine di quanto successo nella pirotecnica serata di Roma-Juve. Multato il club giallorosso per gli insulti rivolti dai propri sostenitori a Luciano Spalletti, ex della gara ricordato anche per il tormentato addio al calcio giocato di Francesco Totti. Il tecnico di Certaldo, peraltro, era stato già protagonista in occasione dell'esultanza per il gol di Wesley: prima se l'è presa con N'Dicka a bordocampo e poi con la panchina di Gasperini.
Roma multata per gli insulti dei tifosi a Spalletti: la nota del giudice sportivo
Come recita il comunicato del giudice sportivo, ammenda di € 6.000,00 "alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 57° del secondo tempo, rivolto un coro offensivo all'allenatore della squadra avversaria; per avere inoltre, al 40° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco".