Scudetto e corsa Champions: il calendario, le partite decisive e tutti gli scenari possibili

Molto più affollata la corsa per un posto nella prossima Champions League . Escludendo Inter e Milan, con un largo distacco sul quarto posto, ci sono Napoli , Como , Roma , Juve e Atalanta in corsa per due posti. Gli azzurri si trovano a quota 56 , con un pesante +5 sul quarto posto . Dietro, quattro squadre raccolte in cinque punti , in piena lotta per prendere parte alla prossima edizione.

Dopo i risultati nelle ultime due giornate, la Roma di Gasperini ha sprecato il vantaggio che aveva guadagnato sulle inseguitrici, ritrovandosi a quota 51 punti. I giallorossi sono attesi da un calendario complicato ed hanno, inoltre, l'Europa League a cui pensare, con il derby italiano contro il Bologna agli ottavi. Già la prossima giornata rappresenterà uno scontro diretto fondamentale, con Como-Roma (15 marzo) che può valere il quarto posto in solitaria per Fabregas o Gasperini. Per i giallorossi ci sono anche Inter (5 aprile, fuori casa), Atalanta (33ª giornata, in casa) e il derby contro la Lazio alla penultima giornata di Serie A.

Stessi punti per il Como di Fabregas, che ha scalato la classifica dopo tre pesanti vittorie consecutive. I lariani attendono lo scontro diretto contro la Roma per continuare a sognare e sono attesi anche dalla semifinale di ritorno contro l'Inter in Coppa Italia. Il Como sfiderà i nerazzurri anche in campionato (12 aprile, in casa) e il Napoli alla 35ª giornata.

La Juve di Spalletti si trova ad un solo punto dal quarto posto ed ha finalmente ritrovato la vittoria nell'ultima giornata (4-0 al Pisa). Atalanta (12 aprile, fuori casa) e Milan (34ª giornata, fuori casa) tra le partite più complicate e decisive del percorso dei bianconeri, che chiuderanno il campionato con due scontri molto sentiti: Fiorentina (in casa) e il derby contro il Torino.

Ancora in corsa per un posto in Champions c'è anche l'Atalanta di Palladino, crollata però a quota 46 punti con un ritardo di -5 dal quarto posto. I nerazzurri hanno anche l'impegno Champions (ottavi contro il Bayern Monaco) e Coppa Italia (semifinale di ritorno contro la Lazio) ma è troppo presto per non credere in una possibile rimonta. Il calendario dell'Atalanta, però, è il più complicato in assoluto: Inter, Juve, Roma, Milan e Fiorentina tra le partite nelle ultime dieci giornate.