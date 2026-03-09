Scudetto e corsa Champions: il calendario, le partite decisive e tutti gli scenari possibili
Cala il sipario sulla 28ª giornata di Serie A e significa che mancano ufficialmente dieci giornate alla fine del campionato. L'ultima giornata ha visto alcuni risultati fondamentali per il finale di stagione, dalla vittoria del Milan nel derby al crollo della Roma contro il Genoa. Con 30 punti ancora a disposizione restano più vive che mai le corse per lo Scudetto e per un posto nella prossima Champions League, con tante squadre vicine in classifica a caccia dei propri obiettivi.
Inter favorita ma il Milan si avvicina, occhio al Napoli: tutto sulla corsa Scudetto
Con la vittoria nel derby il Milan di Allegri ha riaperto la difficile lotta Scudetto contro l'Inter di Chivu, che conserva comunque 7 punti di vantaggio in testa. Un distacco netto, ma con dieci partite ancora da giocare tutto può succedere.
Ad aumentare le speranze dei rossoneri è il calendario dei nerazzurri, che nelle prossime giornate saranno attesi da alcune sfide molto complicate: Atalanta (14 marzo, in casa), Fiorentina (22 marzo, fuori casa), Roma (5 aprile, in casa) e Como (12 aprile, fuori casa) nelle prossime quattro. L'Inter ha soltanto un altro impegno al di fuori del campionato (Coppa Italia, semifinale di ritorno contro il Como il 21 aprile) e il largo vantaggio rende difficile pensare ad una possibile rimonta.
Il Milan, dal canto suo, può solo continuare a vincere e sperare. Il calendario dei rossoneri sembra meno complicato di quello dei cugini, ma non mancano sfide difficili: Lazio (15 marzo, fuori casa), Napoli (6 aprile, fuori casa), Juve (34ª giornata, in casa) e Atalanta (36ª giornata, in casa).
Il distacco dalla vetta ammonta a ben 11 punti, ma non può essere escluso dalla corsa il Napoli di Conte, senza impegni oltre il campionato e con un calendario decisamente più facile che vede tra gli scontri più complicati solo Lazio (33ª giornata, in casa) e Como (35ª giornata, fuori casa), oltre alla sfida contro il Milan che potrebbe risultare decisiva per un possibile sorpasso in classifica. Per recuperare 11 lunghezze servirebbero numerosi scivoloni dell'Inter e un percorso quasi perfetto da parte degli azzurri, che intanto continuano a guadagnare vantaggio per conservare un posto nella prossima Champions League.
Corsa Champions, quattro squadre in cinque punti: calendari e partite chiave
Molto più affollata la corsa per un posto nella prossima Champions League. Escludendo Inter e Milan, con un largo distacco sul quarto posto, ci sono Napoli, Como, Roma, Juve e Atalanta in corsa per due posti. Gli azzurri si trovano a quota 56, con un pesante +5 sul quarto posto. Dietro, quattro squadre raccolte in cinque punti, in piena lotta per prendere parte alla prossima edizione.
Dopo i risultati nelle ultime due giornate, la Roma di Gasperini ha sprecato il vantaggio che aveva guadagnato sulle inseguitrici, ritrovandosi a quota 51 punti. I giallorossi sono attesi da un calendario complicato ed hanno, inoltre, l'Europa League a cui pensare, con il derby italiano contro il Bologna agli ottavi. Già la prossima giornata rappresenterà uno scontro diretto fondamentale, con Como-Roma (15 marzo) che può valere il quarto posto in solitaria per Fabregas o Gasperini. Per i giallorossi ci sono anche Inter (5 aprile, fuori casa), Atalanta (33ª giornata, in casa) e il derby contro la Lazio alla penultima giornata di Serie A.
Stessi punti per il Como di Fabregas, che ha scalato la classifica dopo tre pesanti vittorie consecutive. I lariani attendono lo scontro diretto contro la Roma per continuare a sognare e sono attesi anche dalla semifinale di ritorno contro l'Inter in Coppa Italia. Il Como sfiderà i nerazzurri anche in campionato (12 aprile, in casa) e il Napoli alla 35ª giornata.
La Juve di Spalletti si trova ad un solo punto dal quarto posto ed ha finalmente ritrovato la vittoria nell'ultima giornata (4-0 al Pisa). Atalanta (12 aprile, fuori casa) e Milan (34ª giornata, fuori casa) tra le partite più complicate e decisive del percorso dei bianconeri, che chiuderanno il campionato con due scontri molto sentiti: Fiorentina (in casa) e il derby contro il Torino.
Ancora in corsa per un posto in Champions c'è anche l'Atalanta di Palladino, crollata però a quota 46 punti con un ritardo di -5 dal quarto posto. I nerazzurri hanno anche l'impegno Champions (ottavi contro il Bayern Monaco) e Coppa Italia (semifinale di ritorno contro la Lazio) ma è troppo presto per non credere in una possibile rimonta. Il calendario dell'Atalanta, però, è il più complicato in assoluto: Inter, Juve, Roma, Milan e Fiorentina tra le partite nelle ultime dieci giornate.
