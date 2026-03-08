Milan-Inter diretta Serie A: segui il derby tra Allegri e Chivu LIVE
Il derby di Milano si carica di significati che vanno ben oltre i classici tre punti. Il Milan arriva alla sfida con la consapevolezza che solo una vittoria può tenere vivo il sogno scudetto, anche se l’attenzione resta sempre puntata sulla Champions League e su “quelle cinque vittorie che ci mancano”, come ha sottolineato Massimiliano Allegri parlando della quota punti da raggiungere. Dall’altra parte, l’Inter ha l’occasione di dare una spallata quasi decisiva alla corsa al titolo: un successo a San Siro permetterebbe ai nerazzurri di volare a +13 sui rossoneri, mettendo una seria ipoteca sul campionato. Un derby, dunque, che promette tensione, emozioni e un peso enorme nella stagione di entrambe le squadre. Tutti gli aggiornamenti in diretta.
19:43
Chivu senza Lautaro: va in panchina
L’Inter deve fare i conti con diverse assenze. Lautaro Martinez non è ancora disponibile e partirà dalla panchina, presente comunque da capitano per stare vicino alla squadra. Out anche Marcus Thuram, fermato dalla febbre e quindi indisponibile per la gara. In attacco toccherà quindi alla coppia formata da Bonny e Pio Esposito.
19:32
Le formazioni ufficiali di Milan-Inter
MILAN (3-5-2) - Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñan; Leao, Pulisic. All. Allegri.
INTER (3-5-2) - Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Pio Esposito, Bonny. All. Chivu.
19:31
La situazione classifica di Milan e Inter
Una vittoria permetterebbe al Milan, oggi a -10 dall’Inter, di riaccendere la corsa scudetto accorciando le distanze fino a -7 dai nerazzurri. Dall’altra parte, però, la squadra di Chivu ha tra le mani un’occasione enorme: con i tre punti potrebbe volare addirittura a +13 quando mancherebbero solo 10 giornate alla fine del campionato.
19:20
L'arbitro del derby
Ad arbitrare il derby di Milano sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Il fischietto 48enne dirigerà la sua 14ª partita stagionale tra Serie A e Serie B e per lui sarà il quarto derby milanese in carriera. In passato ha già arbitrato Milan-Inter 0-3 nel 2021, Milan-Inter 1-1 sempre nel 2021, Inter-Milan 0-3 dello scorso anno nella semifinale di ritorno di Coppa Italia e Milan-Inter 0-2 nel 2019.
19:15
L'atteso derby Milan-Inter
A San Siro la partita più sentita. Si gioca Milan-Inter, un match che vale tantissimo: in palio punti che potrebbero da una parte riaprire la corsa scudetto, dall'altra ipotecare il titolo. Si parte alle 20:45.
Milano - Stadio San Siro