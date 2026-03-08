Milan-Inter diretta Serie A: segui il derby tra Allegri e Chivu LIVE

Il derby di Milano si carica di significati che vanno ben oltre i classici tre punti. Il Milan arriva alla sfida con la consapevolezza che solo una vittoria può tenere vivo il sogno scudetto, anche se l’attenzione resta sempre puntata sulla Champions League e su “quelle cinque vittorie che ci mancano” , come ha sottolineato Massimiliano Allegri parlando della quota punti da raggiungere. Dall’altra parte, l’Inter ha l’occasione di dare una spallata quasi decisiva alla corsa al titolo: un successo a San Siro permetterebbe ai nerazzurri di volare a +13 sui rossoneri, mettendo una seria ipoteca sul campionato. Un derby, dunque, che promette tensione, emozioni e un peso enorme nella stagione di entrambe le squadre. Tutti gli aggiornamenti in diretta.

19:43

Chivu senza Lautaro: va in panchina

L’Inter deve fare i conti con diverse assenze. Lautaro Martinez non è ancora disponibile e partirà dalla panchina, presente comunque da capitano per stare vicino alla squadra. Out anche Marcus Thuram, fermato dalla febbre e quindi indisponibile per la gara. In attacco toccherà quindi alla coppia formata da Bonny e Pio Esposito.

19:32

Le formazioni ufficiali di Milan-Inter

MILAN (3-5-2) - Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñan; Leao, Pulisic. All. Allegri.

INTER (3-5-2) - Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Pio Esposito, Bonny. All. Chivu.

19:31

La situazione classifica di Milan e Inter

Una vittoria permetterebbe al Milan, oggi a -10 dall’Inter, di riaccendere la corsa scudetto accorciando le distanze fino a -7 dai nerazzurri. Dall’altra parte, però, la squadra di Chivu ha tra le mani un’occasione enorme: con i tre punti potrebbe volare addirittura a +13 quando mancherebbero solo 10 giornate alla fine del campionato.

19:20

L'arbitro del derby

Ad arbitrare il derby di Milano sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Il fischietto 48enne dirigerà la sua 14ª partita stagionale tra Serie A e Serie B e per lui sarà il quarto derby milanese in carriera. In passato ha già arbitrato Milan-Inter 0-3 nel 2021, Milan-Inter 1-1 sempre nel 2021, Inter-Milan 0-3 dello scorso anno nella semifinale di ritorno di Coppa Italia e Milan-Inter 0-2 nel 2019.

19:15

L'atteso derby Milan-Inter

A San Siro la partita più sentita. Si gioca Milan-Inter, un match che vale tantissimo: in palio punti che potrebbero da una parte riaprire la corsa scudetto, dall'altra ipotecare il titolo. Si parte alle 20:45.

Milano - Stadio San Siro