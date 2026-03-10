Jankto senza freni: "Nicola? Un c***o di c******e. Ranieri il migliore, ma avrei voluto ammazzarlo"

Jakub Jankto è tornato al centro dei riflettori, anche se non gioca più. Il centrocampista ex Serie A è andato virale grazie al suo nuovo profilo aperto da pochi giorni su TikTok . L'ex centrocampista ceco lo scorso agosto si è ufficialmente ritirato dal calcio giocato dopo oltre 170 presenze in Serie A tra Udinese, Sampdoria e Cagliari. Ora è tornato a far parlare di sè sui social, e non per le sue prestazioni in campo. Nei primi video pubblicati sul suo nuovo profilo TikTok ha incentrato tutto sul rispondere alle domande dei vari utenti nei commenti, senza peli sulla lingua con un linguaggio particolarmente colorito , per usare un eufemismo.

Jankto durissimo con Nicola: l'attacco su TikTok

"L'allenatore con cui mi sono trovato peggio in carriera è Davide Nicola", afferma Jankto rispondendo al box domande preso da un utente. Andandonci giù presante continua: "Quel c***o di c******e non mi ha fatto giocare neanche un minuto. Nell'ultima stagione se mi sono comportato benissimo è solo per la squadra e per i tifosi". Forte rancore da parte di Jankto che ha "lavorato" con Nicola nella sua ultima stagione da calciatore professionista al Cagliari. Nell'annata 2024/2025, dopo aver racimolato 18 presenze nella stagione precedente, con l'arrivo di Nicola non ha mai più visto il campo, con zero minuti totali giocati tra Serie A e Coppa Italia. Un rendimento che probabilmente ha anche inciso nella sua decisione di ritirarsi al termine di quella stagione.

Jankto elogia Ranieri "ma avrei voluto ammazzarlo un milione di volte"

Jankto invece riserva parole al miele per Claudio Ranieri. Rispondendo infatti a un'altra domanda che chiedeva quale fosse il miglior allenatore con il quale avesse lavorato, l'ex centrocampista della Serie A ha indicato proprio Sir Claudio: "Lui è stato un top", ha affermato su TikTok. "Ammetto che avrei voluto ammazzarlo un milione di volte, ma mi ha regalato grandi emozioni". I due insieme hanno lavorato in due occaioni differenti: la prima dal 2019 al 2021 con la Sampdoria, dove Jankto probabilmente ha espresso il miglior calcio della sua carriera, e poi nella stagione 2023-2024 al Cagliari. Ranieri aveva appena trascinato i sardi al ritorno in Serie A con una cavalcata playoff memorabile e aveva scelto il ceco per rinforzare il centrocampo e poi conquistare la salvezza nella massima serie, in quella che sarebbe dovuta essere l'ultima esperienza di Ranieri da allenatore (anche se così non fu).