Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 11 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Gli arbitri tra uniformità e trasparenza: le verità postume

Leggi il commento del direttore del Corriere dello Sport-Stadio
Ivan Zazzaroni
2 min
TagsSerie A

"Il tocco di braccio di Malinovskyi in Genoa-Roma era punibile" (ergo: a Gasperini manca un rigore). L’ha detto Mauro Tonolini che a Open Var rappresenta l’Aia. "Quello di Ricci nel derby, no" (pertanto Doveri non ha sbagliato).

Soddisfatti? Ma neanche per sogno: le verità postume non aiutano, alimentano altre polemiche, moltiplicano i precedenti da recuperare al momento opportuno.

E allora proviamo con la richiesta di uniformità. Ma non esiste nella vita, figuriamoci nel calcio che della vita è solo un particolare. Se chiedete a cento persone di giudicare lo stesso episodio otterrete una serie di valutazioni contrastanti: ognuno di noi, arbitri compresi, mette sempre in campo la propria personalità, formazione, sensibilità, il proprio sguardo. Due giudici, interpretando il codice, possono emettere sentenze opposte sullo stesso caso. 

Proprio per ridurre il numero delle decisioni soggettive è stato introdotto il Var, che segue un protocollo purtroppo sensibile a errori, omissioni e malumori.

Ciò che possiamo pretendere dagli arbitri è altro: di essere capaci di fare il mestiere e di agire sempre in buonafede. Chi non possiede il senso del gioco e chi commette una serie di errori gravi non può continuare a esercitare la professione.

Fra gli errori ci sono quelli che puzzano di fogna e quelli che odorano di bucato, diceva Indro Montanelli. Il guaio è che nel calcio vissuto dai tifosi puzzano tutti.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

“Niente, niente”, l’audio di DoveriMalinovskyi più punibile che no

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS