Dove vedere Napoli-Lecce in tv? Dazn o Sky, orario
Dopo la vittoria ottenuta contro il Torino il Napoli è in cerca di continuità. La squadra di Conte vuole allungare il momentaneo vantaggio di cinque punti rispetto alla coppia Como-Roma e i sei sulla Juventus. Il Lecce di Di Francesco, invece, a quota 27 punti, vede la Cremonese terzultima distante ma non troppo, a 24. In palio per entrambe le formazioni sono alla ricerca di un successo che rappresenterebbe un passo importante verso la conquista del proprio obiettivo.
Napoli-Lecce, l'orario
Napoli-Lecce è la seconda gara in programma nella giornata di oggi, sabato 14 marzo 2026. Dopo il successo contro il Torino, la squadra di Conte torna nuovamente in campo d'innanzi ai propri tifosi. La partita allo stadio "Maradona" ha il calcio d'inizio in programma alle ore 18:00.
Dove vedere Napoli-Lecce in diretta tv
Napoli-Lecce sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusivasu DAZN. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Napoli-Lecce, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Napoli-Lecce anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Conte e Di Francesco
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Alisson; Hojlund. Allenatore: Conte.
A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Gutierrez, Juan Jesus, McTominay, Lukaku, De Bruyne, Giovane, Mazzocchi.
Indisponibili: Di Lorenzo, Lobotka, Neres, Rrahmani, Vergara.
Squalificati: -. Diffidati: -.
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Cheddira. Allenatore: Di Francesco.
A disposizione: Fruchtl, Samooja, Jean, Ndaba, Sala, Fofana, Stulic, N’Dri, Perez, Helgason, Sottil, Marchwinski, Ngom.
Indisponibili: Berisha, Camarda, Gaspar. Squalificati: -. Diffidati: Tiago Gabriel
Dopo la vittoria ottenuta contro il Torino il Napoli è in cerca di continuità. La squadra di Conte vuole allungare il momentaneo vantaggio di cinque punti rispetto alla coppia Como-Roma e i sei sulla Juventus. Il Lecce di Di Francesco, invece, a quota 27 punti, vede la Cremonese terzultima distante ma non troppo, a 24. In palio per entrambe le formazioni sono alla ricerca di un successo che rappresenterebbe un passo importante verso la conquista del proprio obiettivo.
Napoli-Lecce, l'orario
Napoli-Lecce è la seconda gara in programma nella giornata di oggi, sabato 14 marzo 2026. Dopo il successo contro il Torino, la squadra di Conte torna nuovamente in campo d'innanzi ai propri tifosi. La partita allo stadio "Maradona" ha il calcio d'inizio in programma alle ore 18:00.