"Tiago Gabriel? Non smentisco l'interesse del Napoli": le parole da Lecce confermano tutto

NAPOLI - Conquistare un posto in Champions League è fondamentale per il futuro del Napoli . E mentre Antonio Conte e i suoi ragazzi inseguono l'obiettivo sul campo, terzi in classifica da soli e reduci dalle due vittorie di fila conquistate a Verona e con il Torino al Maradona, la dirigenza è già al lavoro per garantire al tecnico rinforzi utili per la prossima stagione.

Tiago Gabriel nel mirino del Napoli

Il direttore sportivo Giovanni Manna punta a rinforzare anche il reparto arretrato e nella sua lista c'è anche Tiago Gabriel Coelho Oliveira, difensore classe 2004 (4 presenze nell'Under 21 del Portogallo) che il suo collega Pantaleo Corvino è andato a pescare la scorsa estate tra i lusitani dell'Estrela Amadora, con la cui maglia ha debuttato tra i professionisti dopo essere cresciuto nei settori giovanili di Sporting Lisbona e Vitoria Setubal.

Da Lecce la conferma dell'interesse

"Non smentisco l'interesse del Napoli", ha detto lo stesso Corvino ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss'. "Sta dimostrando di avere grandi potenzialità e già gennaio c'erano offerte importanti - ha rivelato inoltre il direttore sportivo del Lecce -,ma non abbiamo voluto cederlo". Tiago Gabriel intanto si concentra sulla salvezza del Lecce (25 presenze e un gol in questo campionato), in attesa di spiccare il volo a fine stagione. Quando l'interesse del Napoli potrebbe concretizzarsi e tingere d'azzurro il suo futuro.