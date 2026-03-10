Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 10 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

"Tiago Gabriel? Non smentisco l'interesse del Napoli": le parole da Lecce confermano tutto

Il portoghese, pescato dal direttore sportivo dei salentini Corvino nell'Estrela Amadora, è nella lista degli azzurri come possibile rinforzo per la difesa
3 min

NAPOLI - Conquistare un posto in Champions League è fondamentale per il futuro del Napoli. E mentre Antonio Conte e i suoi ragazzi inseguono l'obiettivo sul campo, terzi in classifica da soli e reduci dalle due vittorie di fila conquistate a Verona e con il Torino al Maradona, la dirigenza è già al lavoro per garantire al tecnico rinforzi utili per la prossima stagione.

Tiago Gabriel nel mirino del Napoli

Il direttore sportivo Giovanni Manna punta a rinforzare anche il reparto arretrato e nella sua lista c'è anche Tiago Gabriel Coelho Oliveira, difensore classe 2004 (4 presenze nell'Under 21 del Portogallo) che il suo collega Pantaleo Corvino è andato a pescare la scorsa estate tra i lusitani dell'Estrela Amadora, con la cui maglia ha debuttato tra i professionisti dopo essere cresciuto nei settori giovanili di Sporting Lisbona e Vitoria Setubal.

 

 

 

Da Lecce la conferma dell'interesse

"Non smentisco l'interesse del Napoli", ha detto lo stesso Corvino ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss'. "Sta dimostrando di avere grandi potenzialità e già gennaio c'erano offerte importanti - ha rivelato inoltre il direttore sportivo del Lecce -,ma non abbiamo voluto cederlo". Tiago Gabriel intanto si concentra sulla salvezza del Lecce (25 presenze e un gol in questo campionato), in attesa di spiccare il volo a fine stagione. Quando l'interesse del Napoli potrebbe concretizzarsi e tingere d'azzurro il suo futuro.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Napoli

Da non perdere

Quanto costa il riscatto di AlissonInfortunio Vergara: il bollettino medico

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS