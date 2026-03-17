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martedì 17 marzo 2026
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Sarri squalificato per una giornata: "Irrispettoso con l'arbitro". Fermato anche Chivu

I provvedimenti del Giudice Sportivo dopo la 29esima giornata del massimo campionato italiano: tutti i dettagli
3 min
TagsGiudice sportivoChivuSarri

Il Giudice Sportivo si è espresso sulla scorta dei referti arbitrali e ha stabilito le proprie sanzioni nei confronti di società e club al termine della giornata numero 29 del campionato di Serie A. Due gli allenatori che salteranno il prossimo impegno: doppia ammonizione per il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu (doppia ammonizione per il rumeno) dopo il concitato finale di gara di San Siro contro l'Atalanta e il mister della Lazio, Maurizio Sarri, "per avere, al 51° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, criticato in modo irrispettoso l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale" nel big match dell'Olimpico contro il Milan.

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Confermata, inoltre, la squalifica di un turno a Wesley, per la doppia ammonizione rimediata nel match di domenica sera tra Como e Roma (qui i dettagli). Due le giornate di squalifica per l'attaccante del Pisa Durosinmi per condotta violenta nel match contro il Cagliari: l'ex Viktoria Plzen - "al 37' del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con un calcio alla coscia un calciatore della squadra avversaria" - salterà le partite con il Como e il Torino. Una giornata di stop per Obert (Cagliari), Bondo (Cremonese), Del Prato (Parma, per lui anche un'ammenda di 1500 euro) e Aebischer (Pisa). Per quanto riguarda invece le società,  ammenda di 3mila euro al Torino.

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