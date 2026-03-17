Il Giudice Sportivo si è espresso sulla scorta dei referti arbitrali e ha stabilito le proprie sanzioni nei confronti di società e club al termine della giornata numero 29 del campionato di Serie A. Due gli allenatori che salteranno il prossimo impegno: doppia ammonizione per il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu (doppia ammonizione per il rumeno) dopo il concitato finale di gara di San Siro contro l'Atalanta e il mister della Lazio, Maurizio Sarri, "per avere, al 51° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, criticato in modo irrispettoso l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale" nel big match dell'Olimpico contro il Milan.