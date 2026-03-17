Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 17 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Roma, il giudice sportivo nega lo scambio di persona Wesley-Rensch dopo la simulazione di Diao

Dopo la partita persa a Como, sono state analizzate le immagini televisive e nuovamente ascoltate le dichiarazioni della sala Var nel corso del canonico check
5 min
TagsWesleyrenschComo-Roma
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Nulla da fare per la Roma, che si è vista respingere la richiesta di scambio di persona tra Wesley e Rensch in occasione del fallo su Diao che ha portato alla seconda ammonizione, e alla conseguente espulsione, dell'esterno brasiliano. Non essendoci possibilità di intervento sul doppio giallo, con il protocollo attuale, la sala Var non può intervenire e non può richiamare l'arbitro Massa ad un'OFR, ecco perché i giallorossi hanno spinto per approfondire un possibile caso di "mistaken identity", su cui il Var può regolarmente intervenire. La segnalazione del club capitolino, però, non è stata "accolta" dal giudice sportivo della Lega Calcio.

Roma, il giudice sportivo nega lo scambio di persona Wesley-Rensch dopo il contatto su Diao

Questa la nota ufficiale del giudice sportivo della Lega Serie A, a margine della segnalazione della Roma dopo il match di Como: "Il Giudice Sportivo, ricevuta dalla Soc. Roma segnalazione ex art. 61, comma 2 CGS (a mezzo PEC pervenuta alle ore 16.53 del 16 marzo 2026) in merito al possibile scambio di persona in relazione all’ammonizione inflitta al calciatore Wesley (Roma) al 19° del secondo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, allegate alla segnalazione, di piena garanzia tecnica e documentale; richiesto e ricevuto un supplemento di istruttoria da parte del Direttore di gara designato Sig. Davide Massa nel quale il medesimo dichiarava che al 19° del secondo tempo il calciatore n. 38 del Como Diao era contrastato in maniera regolare dal calciatore n. 2 della Roma Rensch ma, al contempo, subiva un intervento falloso dal calciatore n. 43 della Roma Wesley; acquisita, altresì, la dichiarazione del VAR designato Sig. Michael Fabbri che confermava di aver effettuato, come da prassi, il check di controllo per un possibile scambio di persona senza ritenere che ci fossero i presupposti per l’intervento del VAR ai sensi del Protocollo; P.Q.M. dichiara di non poter applicare quanto previsto all’art. 61 comma 2 in ordine alla segnalazione della Soc. Roma".

Espulsione Wesley e il possibile scambio di persona con Rensch: l'episodio

Continua a far discutere l'episodio che ha costretto la Roma a giocare in inferiorità numerica gran parte del secondo tempo della sfida del "Sinigaglia" contro il Como di Cesc Fabregas. Cosa è successo: l'azione "incriminata" è caratterizzata prima da un fallo di Pellegrini su Baturina in mezzo al campo, seguito dall'imbucata per Diao, lanciato verso l'area di rigore della Roma e rincorso contemporaneamente da Wesley (già ammonito) e Rensch. Entrambi i calciatori giallorossi provano a disturbare con una mano il talento dei lariani, che poi si lascia andare al minimo contatto e spinge il direttore di gara a fischiare una punizione in favore del Como. In dinamica, dal campo, sembra essere il più classico dei falli tattici per interrompere un'azione pericolosa, ma poi i replay evidenzieranno altro. Per Massa, è doppia ammonizione per Wesley e cartellino rosso. Cristante, da capitano, va subito a chiedere una possibile "mistaken identity", con la sala Var in ascolto. Michael Fabbri rivede l'azione e conferma l'espulsione di Wesley per un presunto contatto basso tra la gamba sinistra del numero 43 di Gasperini e la gamba destra di Diao. In caso di scambio di persona, il Var sarebbe potuto intervenire, cambiando il destinatario del cartellino giallo ed evitando l'espulsione di Wesley.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Roma, Gasperini alla resa dei contiArbitri, voti shock dopo il weekend

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS