Dove vedere Cagliari-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario
La 30esima giornata di Serie A si apre all'Unipol Domus. Il Cagliari di Pisacane è chiamato al riscatto dopo la sconfitta nell'ultimo turno in trasferta contro il Pisa. Contro, però, c'è il Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri sono reduci da tre vittorie consecutive in campionato e, con un successo supererebbero momentaneamente il Milan al secondo posto in classifica. Per farlo, Conte si affiderà al "trio di Manchester", con De Bruyne pronto dal primo minuto con McTominay e Hojlund.
Cagliari-Napoli, l'orario
All'Unipol Domus di Cagliari i padroni di casa sono alla ricerca di punti importantissimi per ipotecare la salvezza, il Napoli, invece, proseguire il proprio momento positivo e scavare ulteriormente il divario con la quinta in classifica. Entrambe le formazioni sono alla ricerca di ipotecare il proprio obiettivo. Fischio d'inizio previsto per le ore 18:30, quando Cagliari e Napoli apriranno la 30esima giornata di campionato.
Dove vedere Cagliari-Napoli in diretta tv
Cagliari-Napoli sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN. È possibile attivare le app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Cagliari-Napoli, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire l'anticipo del venerdì della 30esima giornata di Serie A anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte di Pisacane e Conte
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Sulemana, Rodriguez; Folorunsho, Esposito. Allenatore: Pisacane.
A disposizione: Sherri, Ciocci, Mazzitelli, Kilicsoy, Deiola, Raterink, Albarracin, Liteta, Zappa, Pavoletti, Mendy, 36 Grandu, 37 Trepy
Indisponibili: Belotti, Borrelli, Idrissi, Felici. Squalificati: Obert. Diffidati: Dossena, Gaetano.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Lobotka, Gutierrez; De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte.
A disposizione: Meret, Contini, Juan Jesus, Lukaku, Elmas, Mazzocchi, Giovane, Alisson Santos, Spinazzola, Anguissa
Indisponibili: Di Lorenzo, Neres, Rrahmani, Vergara. Squalificati: -. Diffidati: -.
La 30esima giornata di Serie A si apre all'Unipol Domus. Il Cagliari di Pisacane è chiamato al riscatto dopo la sconfitta nell'ultimo turno in trasferta contro il Pisa. Contro, però, c'è il Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri sono reduci da tre vittorie consecutive in campionato e, con un successo supererebbero momentaneamente il Milan al secondo posto in classifica. Per farlo, Conte si affiderà al "trio di Manchester", con De Bruyne pronto dal primo minuto con McTominay e Hojlund.
Cagliari-Napoli, l'orario
All'Unipol Domus di Cagliari i padroni di casa sono alla ricerca di punti importantissimi per ipotecare la salvezza, il Napoli, invece, proseguire il proprio momento positivo e scavare ulteriormente il divario con la quinta in classifica. Entrambe le formazioni sono alla ricerca di ipotecare il proprio obiettivo. Fischio d'inizio previsto per le ore 18:30, quando Cagliari e Napoli apriranno la 30esima giornata di campionato.