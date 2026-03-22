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Dove vedere Roma-Lecce in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo l'eliminazione dall'Europa League, la squadra giallorossa torna in campo allo stadio Olimpico: le probabili scelte di Gasperini e Di Francesco
TagsSerie ARomaLecce

Il Lecce di Eusebio Di Francesco fa visita alla Roma di Gian Piero Gasperini in occasione della sfida valevole per la 30esima giornata del campionato di Serie A. Riflettori puntati sui padroni di casa, reduci dalla cocente eliminazione dall'Europa League, maturata nel "derby europeo" contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Gli ospiti, dal canto loro, hanno disperatamente bisogno di punti per allontanare la zona retrocessione. In tal senso, la vittoria della Cremonese a Parma ha messo una dose di pressione extra a partire da ieri pomeriggio.

Roma-Lecce, l'orario

Calcio d'inizio previsto per le ore 18 allo stadio Olimpico, teatro del confronto tra la Roma di Gasperini e il Lecce di Di Francesco. Partita speciale per il tecnico dei salentini, ma Malen e compagni non possono permettersi ulteriori passi falsi per alimentare le speranze di qualificazione alla prossima Champions League.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Dove vedere Roma-Lecce in diretta tv

Roma-Lecce sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e Now. È possibile attivare le app di DAZN e Now su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Su Sky, la visione sarà possibile su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Roma-Lecce, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la sfida valida per la 30esima giornata di Serie A anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Gasperini e Di Francesco

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Tsimikas; Pellegrini; R. Vaz, Malen. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: 95 Gollini, 70 De Marzi, 24 Ziolkowski, 87 Ghilardi, 3 Angeliño, 2 Rensch, 8 El Aynaoui, 97 Zaragoza, 92 El Shaarawy, 20 Venturino, 68 Arena.

Indisponibili: Koné, Soulé, Dovbyk, Ferguson, Dybala. Squalificati: Wesley. Diffidati: Mancini, El Aynaoui.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. Allenatore: Di Francesco.

A disposizione: 1 Fruchtl, 32 Samooja, 18 Jean, 3 Ndaba, 13 Perez, 8 Fofana, 14 Helgason, 6 Sala, 11 N’Dri, 99 Cheddira, 36 Marchwinski.

Indisponibili: Coulibaly, Sottil, Gaspar, Camarda, Berisha. Squalificati: -. Diffidati: Tiago Gabriel.

 

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Il Lecce di Eusebio Di Francesco fa visita alla Roma di Gian Piero Gasperini in occasione della sfida valevole per la 30esima giornata del campionato di Serie A. Riflettori puntati sui padroni di casa, reduci dalla cocente eliminazione dall'Europa League, maturata nel "derby europeo" contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Gli ospiti, dal canto loro, hanno disperatamente bisogno di punti per allontanare la zona retrocessione. In tal senso, la vittoria della Cremonese a Parma ha messo una dose di pressione extra a partire da ieri pomeriggio.

Roma-Lecce, l'orario

Calcio d'inizio previsto per le ore 18 allo stadio Olimpico, teatro del confronto tra la Roma di Gasperini e il Lecce di Di Francesco. Partita speciale per il tecnico dei salentini, ma Malen e compagni non possono permettersi ulteriori passi falsi per alimentare le speranze di qualificazione alla prossima Champions League.

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