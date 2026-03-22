Roma-Lecce, i convocati di Gasperini: la decisione su Celik

Çelik non fa parte dell'elenco dei convocati di Gian Piero Gasperini per Roma-Lecce, gara valida per la trentesima giornata di Serie A, in programma oggi, domenica 22 marzo, alle 18, allo stadio Olimpico. Çelik non è a disposizione di Gasperini perché non ha recuperato completamente dall’affaticamento al polpaccio dopo Roma-Bologna di Europa League dello scorso giovedì. Non si evidenziano, comunque, lesioni muscolari.