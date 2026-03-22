Roma-Lecce, i convocati di Gasperini: la decisione su Celik
Çelik non fa parte dell'elenco dei convocati di Gian Piero Gasperini per Roma-Lecce, gara valida per la trentesima giornata di Serie A, in programma oggi, domenica 22 marzo, alle 18, allo stadio Olimpico. Çelik non è a disposizione di Gasperini perché non ha recuperato completamente dall’affaticamento al polpaccio dopo Roma-Bologna di Europa League dello scorso giovedì. Non si evidenziano, comunque, lesioni muscolari.
Roma-Lecce, i convocati di Gasperini
Sono ventuno i giocatori a disposizione di Gasperini per Roma-Lecce. L'elenco dei convocati.
- Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini.
- Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Ghilardi.
- Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli.
- Attaccanti: Malen, Venturino, Arena, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza.