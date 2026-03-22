Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 22 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Roma-Lecce, i convocati di Gasperini: la decisione su Celik

Sono ventuno i giocatori a disposizione dell'allenatore dei giallorossi capitolini per la sfida valida per la trentesima giornata di Serie A
2 min
TagsRomaLecceConvocati Gasperini
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Çelik non fa parte dell'elenco dei convocati di Gian Piero Gasperini per Roma-Lecce, gara valida per la trentesima giornata di Serie A, in programma oggi, domenica 22 marzo, alle 18, allo stadio Olimpico. Çelik non è a disposizione di Gasperini perché non ha recuperato completamente dall’affaticamento al polpaccio dopo Roma-Bologna di Europa League dello scorso giovedì. Non si evidenziano, comunque, lesioni muscolari.

Roma-Lecce, i convocati di Gasperini

Sono ventuno i giocatori a disposizione di Gasperini per Roma-Lecce. L'elenco dei convocati.

  • Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini.
  • Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Ghilardi.
  • Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli.
  • Attaccanti: Malen, Venturino, Arena, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Serie A, risultati e calendarioSerie A, la classifica

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS