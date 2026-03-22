Dove vedere Bologna-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario
Sfida affascinante allo stadio "Renato Dall'Ara" di Bologna, dove la squadra di Vincenzo Italiano ospita la Lazio di Maurizio Sarri (oggi squalificato), in occasione della 30esima giornata del campionato di Serie A. Emiliani reduci dalla storica serata dell'Olimpico, che ha consegnato a Castro e compagni il pass per i quarti di Europa League, mentre i biancocelesti vengono dal prestigioso successo contro il Milan di Allegri e vogliono chiudere al meglio questo ciclo di gare prima della sosta.
Bologna-Lazio, l'orario
Bologna-Lazio andrà in scena oggi, domenica 22 marzo, alle ore 15 allo stadio "Renato Dall'Ara". Le due squadre restano concentrate sui rispettivi percorsi in Europa League e Coppa Italia, ma il campionato non aspetta. In palio punti importanti per continuare a dare fastidio all'Atalanta di Raffaele Palladino, attualmente al settimo posto in classifica.
Dove vedere Bologna-Lazio in diretta tv
Bologna-Lazio sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Bologna-Lazio, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la sfida di oggi anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Italiano e Sarri
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Vitik, Heggem, Miranda; Freuler, Moro, Sohm; Orsolini, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano.
A disposizione: 25 Pessina, 82 Franceschelli, 5 Helland, 16 Casale, 20 Zortea, 22 Lykogiannis, 26 Lucumi, 19 Ferguson, 10 Bernardeschi, 24 Dallinga, 28 Cambiaghi, 30 Dominguez.
Indisponibili: Skorupski, De Silvestri, Odgaard, Pobega. Squalificati: -. Diffidati: Cambiaghi, Lucumi.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. Allenatore: Sarri (squalificato, in panchina Ianni).
A disposizione: 55 Furlanetto, 99 Giacomone, 25 Provstgaard, 29 Lazzari, 23 Hysaj, 3 Lu.Pellegrini, 21 Belahyane, 71 Farcomeni, 28 Przyborek, 22 Cancellieri, 20 Ratkov, 14 Noslin, 19 Dia.
Indisponibili: Zaccagni, Basic, Cataldi, Provedel, Rovella, Gigot. Squalificati: Sarri (all.). Diffidati: Cancellieri.
Sfida affascinante allo stadio "Renato Dall'Ara" di Bologna, dove la squadra di Vincenzo Italiano ospita la Lazio di Maurizio Sarri (oggi squalificato), in occasione della 30esima giornata del campionato di Serie A. Emiliani reduci dalla storica serata dell'Olimpico, che ha consegnato a Castro e compagni il pass per i quarti di Europa League, mentre i biancocelesti vengono dal prestigioso successo contro il Milan di Allegri e vogliono chiudere al meglio questo ciclo di gare prima della sosta.
Bologna-Lazio, l'orario
Bologna-Lazio andrà in scena oggi, domenica 22 marzo, alle ore 15 allo stadio "Renato Dall'Ara". Le due squadre restano concentrate sui rispettivi percorsi in Europa League e Coppa Italia, ma il campionato non aspetta. In palio punti importanti per continuare a dare fastidio all'Atalanta di Raffaele Palladino, attualmente al settimo posto in classifica.