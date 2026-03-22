Dove vedere Fiorentina-Inter in tv? Dazn o Sky, orario
Riflettori puntati sullo stadio "Franchi", dove va in scena il posticipo domenicale della 30esima giornata di Serie A, che si chiuderà con la sfida tra la Fiorentina di Paolo Vanoli e l'Inter di Cristian Chivu (squalificato dopo il rosso incassato contro l'Atalanta). Nerazzurri chiamati a rispondere a Milan e Napoli, per consolidare il primato e avvicinarsi all'obiettivo scudetto. La formazione viola, dal canto suo, ha bisogno di un risultato positivo dopo la vittoria della Cremonese sul campo del Parma, che ha accorciato ulteriormente la classifica.
Fiorentina-Inter, l'orario
Allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze si parte alle ore 20:45, quando Fiorentina e Inter inizieranno a darsi battaglia all'alba della prima sosta di questo 2026. I viola per dare continuità e tenere a debita distanza la Cremonese di Marco Giampaolo, i nerazzurri per aggiungere un'altra vittoria ad un percorso che oggi significherebbe scudetto.
Dove vedere Fiorentina-Inter in diretta tv
Fiorentina-Inter sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Fiorentina-Inter, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire il posticipo domenicale anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Vanoli e Chivu
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Vanoli.
A disposizione: 53 Christensen, 60 Kouadio, 29 Fortini, 15 Comuzzo, 3 Rugani, 17 Harrison, 27 Ndour, 80 Fabbian, 22 Fazzini, 91 Piccoli, 50 Leonardelli.
Indisponibili: Lamptey, Lezzerini, Solomon. Squalificati: -. Diffidati: Fagioli, Pongracic.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; F. P. Esposito, M. Thuram. Allenatore: Chivu (squalificato, in panchina Kolarov).
A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J.Martinez, 15 Acerbi, 6 De Vrij, 11 Luis Henrique, 36 Darmian, 8 Sucic, 49 Maye, 16 Frattesi, 17 Diouf, 14 Bonny, 47 Spinaccè. Indisponibili: Bastoni, L. Martinez, Mkhitaryan. Squalificati: -. Diffidati: Sucic, Carlos Augusto.
Riflettori puntati sullo stadio "Franchi", dove va in scena il posticipo domenicale della 30esima giornata di Serie A, che si chiuderà con la sfida tra la Fiorentina di Paolo Vanoli e l'Inter di Cristian Chivu (squalificato dopo il rosso incassato contro l'Atalanta). Nerazzurri chiamati a rispondere a Milan e Napoli, per consolidare il primato e avvicinarsi all'obiettivo scudetto. La formazione viola, dal canto suo, ha bisogno di un risultato positivo dopo la vittoria della Cremonese sul campo del Parma, che ha accorciato ulteriormente la classifica.
Fiorentina-Inter, l'orario
Allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze si parte alle ore 20:45, quando Fiorentina e Inter inizieranno a darsi battaglia all'alba della prima sosta di questo 2026. I viola per dare continuità e tenere a debita distanza la Cremonese di Marco Giampaolo, i nerazzurri per aggiungere un'altra vittoria ad un percorso che oggi significherebbe scudetto.