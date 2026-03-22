Dove vedere Fiorentina-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

Riflettori puntati sullo stadio "Franchi", dove va in scena il posticipo domenicale della 30esima giornata di Serie A, che si chiuderà con la sfida tra la Fiorentina di Paolo Vanoli e l'Inter di Cristian Chivu (squalificato dopo il rosso incassato contro l'Atalanta). Nerazzurri chiamati a rispondere a Milan e Napoli, per consolidare il primato e avvicinarsi all'obiettivo scudetto. La formazione viola, dal canto suo, ha bisogno di un risultato positivo dopo la vittoria della Cremonese sul campo del Parma, che ha accorciato ulteriormente la classifica.