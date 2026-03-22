Fiorentina-Inter diretta serie A: segui la sfida di oggi LIVE

Al Franchi va in scena il posticipo della trentesima giornata di campionato. Ed è un posticipo con tanti spunti di interesse. L’Inter deve tornare a vincere dopo la sconfitta nel derby e il pareggio interno con l’Atalanta: Chivu (squalificato, in panchina va Kolarov) deve respingere l’assalto di Milan e Napoli. Partita cruciale anche per la Fiorentina, che deve provare ad allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione.

19:50

Formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Brescianini, Ndour, Gudmundsson; Kean.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito

19:30

Fiorentina-Inter in tv e streaming

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Stadio Franchi, Firenze