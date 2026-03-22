Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 22 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Fiorentina
Fiorentina
Inter
Inter
20:45
Serie A - 22.03.2026
Artemio Franchi

TabellinoCalendarioClassifiche
Fiorentina
20:45
Inter

Fiorentina-Inter diretta serie A: segui la sfida di oggi LIVE

Al Franchi il posticipo della trentesima giornata: si affrontano la squadra di Vanoli e quella di Chivu che non sarà in panchina perché squalificato
2 min
Aggiorna

Al Franchi va in scena il posticipo della trentesima giornata di campionato. Ed è un posticipo con tanti spunti di interesse. L’Inter deve tornare a vincere dopo la sconfitta nel derby e il pareggio interno con l’Atalanta: Chivu (squalificato, in panchina va Kolarov) deve respingere l’assalto di Milan e Napoli. Partita cruciale anche per la Fiorentina, che deve provare ad allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione.

19:50

Formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Brescianini, Ndour, Gudmundsson; Kean.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito

19:30

Fiorentina-Inter in tv e streaming

Il match sarà trasmesso in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Stadio Franchi, Firenze

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Il tabellino

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS