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Atalanta, tris a Lecce con vista sull'Europa: a segno Scalvini, l'ex Krstovic e Raspadori

La squadra di Palladino vince 3-0 e si porta a -1 dalla Roma sesta in classifica, mentre i salentini di Di Francesco restano in zona retrocessione: i dettagli

LECCE - Tris con vista sull'Europa per l'Atalanta di Raffaele Palladino, che vince 3-0 sul campo del Lecce nel match valido per la 31ª giornata di Serie A e si porta a -1 dal sesto posto occupato dalla Roma (travolta ieri dall'Inter a San Siro). Troppo forte la Dea per i salentini di Eusebio Di Francesco, che restano in zona retrocessione dopo essere stati puniti dalle reti segnate da Scalvini nel primo tempo e poi dal grande ex Krstovic e da Raspadori nella ripresa.

Lecce-Atalanta 0-3: cronaca, statistiche e tabellino

 

 

Le scelte di Di Francesco e Palladino

Indisponibili Berisha, Camarda, Gallo, Gasper e Sotti per Di Francesco (4-2-3-1), che davanti preferisce Cheddira a Stulic mentre sugli esterni sceglie Banda e Pierotti, Ramadani e Ngom in mediana e Siebert a far coppia con Tiago Gabriel al centro della retroguardia. Sull'altro fronte out il bomber Scamacca e il difensore Hien per Palladino (3-4-2-1), che in attacco si affida al grande ex di giornata Krstovic (75 presenze e 20 gol per lui con la maglia dei salentini) con De Ketelaere e Zalewski a supporto (inizio in panchina per Raspadori), mentre a centrocampo c'è Ederson con De Roon.

Serie A: la classifica aggiornata

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Scalvini sblocca il match a Lecce

La prima grande chance è del Lecce ma la spreca Fofana, che tutto solo in area di rigore calcia malamente sul fondo al volo con il destro. L'Atalanta però non sta a guardare e al 18' va vicina al gol, con De Ketelaere che con il sinistro chiama in causa Falcone dopo uno scambio con Krstovic. Niente può fare invece il portiere di casa al 29', quando De Ketelaere premia l'inserimento di Scalvini che si libera con una finta di Ndaba e poi di destro fa 1-0, portando in vantaggio la Dea. Il Lecce prova a reagire, ma mancano la qualità e lo sfogo a sinistro su Banda, controllato in tandem da Zappacosta e Scalvini. Gli ospiti sono invece bravi a sfruttare gli spazi in ripartenza e, dopo un colpo di testa impreciso di Krstovic (al 36' su cross dalla sinistra di Bernasconi), vanno a un passo dal raddoppio al 42' sempre con il loro centravanti: clamorosa la parata di Falcone sull'ex compagno di squadra, che sull'assist al bacio di De Ketelaere aveva calciato a colpo sicuro. L'ultima occasione prima del riposo è per Ederson (servito da Zappacosta al termine di un'azionbe avvolgente), che calcia però a lato.

 

 

L'ex Krstovic e Raspadori lanciano l'Atalanta

Al rientro dall'intervallo c'è Gandelman al posto di un insufficiente Fofana nel Lecce, ma il copione della gara non cambia: Atalanta subito a segno con Ederson, partito però in fuorigioco sul cross basso di De Ketelaere (49'). Buono invece l'assist del belga per Krstovic, che al 59' raddoppia e non esulta, inginocchiandosi poi per baciare il prato del Via del Mare in segno di rispetto per la sua vecchia squadra. Il suo gol è però il colpo di grazia per i salentini, che al 73' incassano anche la terza rete: Falcone riesce a respingere il tiro di Ederson ma nulla può sul tap-in del subentrato Raspadori. Finisce 3-0 e con l'Atalanta in festa, mentre il Lecce esce dal campo tra i fischi dei suoi tifosi.

Serie A: risultati, tabellini e calendario

 

 

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LECCE - Tris con vista sull'Europa per l'Atalanta di Raffaele Palladino, che vince 3-0 sul campo del Lecce nel match valido per la 31ª giornata di Serie A e si porta a -1 dal sesto posto occupato dalla Roma (travolta ieri dall'Inter a San Siro). Troppo forte la Dea per i salentini di Eusebio Di Francesco, che restano in zona retrocessione dopo essere stati puniti dalle reti segnate da Scalvini nel primo tempo e poi dal grande ex Krstovic e da Raspadori nella ripresa.

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Indisponibili Berisha, Camarda, Gallo, Gasper e Sotti per Di Francesco (4-2-3-1), che davanti preferisce Cheddira a Stulic mentre sugli esterni sceglie Banda e Pierotti, Ramadani e Ngom in mediana e Siebert a far coppia con Tiago Gabriel al centro della retroguardia. Sull'altro fronte out il bomber Scamacca e il difensore Hien per Palladino (3-4-2-1), che in attacco si affida al grande ex di giornata Krstovic (75 presenze e 20 gol per lui con la maglia dei salentini) con De Ketelaere e Zalewski a supporto (inizio in panchina per Raspadori), mentre a centrocampo c'è Ederson con De Roon.

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1
Atalanta, tris a Lecce con vista sull'Europa: a segno Scalvini, l'ex Krstovic e Raspadori
2
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