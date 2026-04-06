Atalanta, tris a Lecce con vista sull'Europa: a segno Scalvini, l'ex Krstovic e Raspadori

Scalvini sblocca il match a Lecce

La prima grande chance è del Lecce ma la spreca Fofana, che tutto solo in area di rigore calcia malamente sul fondo al volo con il destro. L'Atalanta però non sta a guardare e al 18' va vicina al gol, con De Ketelaere che con il sinistro chiama in causa Falcone dopo uno scambio con Krstovic. Niente può fare invece il portiere di casa al 29', quando De Ketelaere premia l'inserimento di Scalvini che si libera con una finta di Ndaba e poi di destro fa 1-0, portando in vantaggio la Dea. Il Lecce prova a reagire, ma mancano la qualità e lo sfogo a sinistro su Banda, controllato in tandem da Zappacosta e Scalvini. Gli ospiti sono invece bravi a sfruttare gli spazi in ripartenza e, dopo un colpo di testa impreciso di Krstovic (al 36' su cross dalla sinistra di Bernasconi), vanno a un passo dal raddoppio al 42' sempre con il loro centravanti: clamorosa la parata di Falcone sull'ex compagno di squadra, che sull'assist al bacio di De Ketelaere aveva calciato a colpo sicuro. L'ultima occasione prima del riposo è per Ederson (servito da Zappacosta al termine di un'azionbe avvolgente), che calcia però a lato.