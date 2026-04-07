Giudice Sportivo: altra multa al Milan. Due giornate di squalifica a Maleh

Il Giudice Sportivo si è espresso sulla scorta dei referti arbitrali e ha stabilito le proprie sanzioni nei confronti di società e club al termine della trentunesima giornata del campionato di Serie A. Sono sette i calciatori squalificati che non potranno prendere parte alle partite del prossimo turno. Tra questi, due le giornate di squalifica a Maleh . Il centrocampista della Cremonese è stato punito per avere, "al 49° del secondo tempo, colpito al volto un calciatore avversario con il pallone non a distanza di gioco" nel corso della sconfitta contro il Bologna . Alla squalifica si aggiunge una ammenda da 5.000 euro .

I giocatori squalificati in questo turno di campionato

Oltre a Maleh, risultano squalificati anche Gudmundsson e Suslov, entrambi squalificati per una giornata dopo essere stati espulsi in seguito a una rissa in campo nel corso degli ultimi minuti della partita tra il Verona e la Fiorentina. Tra i viola, nell'elenco degli squalificati anche Fagioli. Salterà la prossima partita anche Ferguson del Bologna, Pellegrino del Parma e McKennie della Juventus.

Altra multa al Milan per i ritardi

Sanzione da 25mila euro per il Milan. La società rossonera è stata punita per l'ennesima volta in stagione per i ritardi al momento dell'ingresso in campo del primo e del secondo tempo. In particolare, l'ammenda nella partita persa contro il Napoli è giunta "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti dell'inizio della gara e di tre minuti nel corso del secondo tempo; recidiva reiterata continuata".

In totale, per questo motivo la società rossonera arriva a un totale di 132mila euro di multe per i ritardi in stagione. Sanzioni anche per il Lecce (10mila euro), l'Inter (5mila euro), Napoli, Udinese (3mila euro) e Cremonese (1500 euro).