Bologna, controsorpasso alla Lazio prima dell'Europa League: Joao Mario e Rowe stendono la Cremonese

Pronto riscatto. Il Bologna di Italiano cancella immediatamente la delusione per la sconfitta al Dall'Ara contro la Lazio (0-2) e controsorpassa in classifica i biancocelesti battendo 2-1 la Cremonese allo Zini nella prime tre gare in programma nella domenica di Pasqua : gol di Joao Mario al 3', Rowe al 16' e Bonazzoli su rigore al 91'. Prima sconfitta stagionale sulla panchina dei grigiorossi per Giampaolo , che ora rischia di ritrovarsi da solo al terzultimo posto, se domani il Lecce dovesse anche solo pareggiare in casa contro l' Atalanta .

Miranda smazza due assist, Joao Mario e Rowe ringraziano

Il primo tempo è un monologo bolognese. Ospiti in vantaggio al primo affondo: al 3' Joao Mario segna il suo primo gol in Serie a e il secondo con la maglia rossoblù sfruttando nel migliore dei modi possibili un cross dalla sinistra di Miranda. Gran coordinazione destro incrociati e schiacciato al volo, trafitto Audero. Il portiere della Cremonese tiene a galla i suoi nove minuti più tardi: verticalizzazione illuminante di Bernardeschi per Castro, che scocca un tiro deviato da Bianchetti e ribattuto con un gran riflesso dall'estremo difensore della Cremo. Il gol non sarebbe stato comunque convalidato per posizione di fuorigioco dello stesso Castro. Festa soltando rimandata perché al 16' Rowe raddoppia: Miranda firma il suo secondo assist di giornata con un cross basso all'indietro che permette all'ex attaccante dell'OM di girare a rete in maniera non impeccabile ma efficace. Secondo centro in massima Serie per l'inglese. Il Bologna rischia poi di dilagare quando Terracciano cerca un retropassaggio di testa che diventa un passaggio per Castro, in agguato. Audero salva tutto con un'uscita disperata. Nel finale di frazione di gioco traversa di Moro con una punizione dalla distanza. Si va al riposo col Bologna avanti di due reti.

Bonazzoli non basta: il Bologna passa 2-1 a Cremona. Espulsi Maleh e Ferguson

Si riparte con un triplo cambio nella Cremonese: dentro Thorsby, Bondo e Okereke per Vandeputte, Grassi e Djuric. La partita di Thorsby duara, però, solo otto minuti: fuori per infortunio, a sua volta rilevato da Pajero. La Cremonese spinge alla ricerca del gol per riaprire la partita e lo sfiora allo scoccare dell'ora di gioco: Pezzella pennella in area di rigore, Bonazzoli tira a botta sicura di prima, Ravaglia è reattivo e cala la saracinesca. Italiano cerca nuova brio offensivo e dosa le energie in vista dell'Europa League gettando nella mischia Orsolini per Bernardeschi. Maleh rischia il secondo giallo per un entrata in ritardo su Moro. Ordinaria amministrazione fino al 90' quando Ravaglia mette a terra Floriani Mussolini dopo essere stato anticipato: calcio di rigore per la Cremonese. Finale concitato. Rosso diretto per Maleh: condotta violenta su Zortea, colpito al volto. Nelle migliore delle ipotesi per la Cremonese salterà le prossime due partite. Espulso per somma di ammonizioni Ferguson: Pajero simula un contatto e viene ristabilita la parità numerica con l'impossibilità, per Abisso, di rivedere tutto al monitor.

Come cambia la classifica dopo Cremonese-Bologna 1-2

Grazie al successo il Bologna si issa all'ottavo posto in classifica controsorpassando la Lazio che l'aveva sopravanzato nell'ultimo turno, prima di essere fermata all'Olimpico dal Parma (1-1): il miglior viatico possibile in vista della gara contro l'Aston Villa, valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League, in programma giovedì 9 aprile, alle 21, al Dall'Ara.

La Cremonese incrocia le dita in attesa di Lecce-Atalanta: serve un successo della Dea per evitare, come detto, di ritrovarsi al terzultimo posto in classifica in solitaria. Nella prossima giornata sono in programma Bologna-Lecce e Cagliari-Cremonese, una sorta di spareggio salvezza dati i tre punti di vantaggio in classifica dei sardi sui lombardi.