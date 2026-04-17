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Dove vedere Inter-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario

La capolista della Serie A ospita la squadra di Fabio Pisacane allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro: le probabili scelte dei due allenatori
TagsSerie AInterCagliari

Dopo aver conquistato una vittoria importantissima in quel di Como, contro la squadra di Cesc Fabregas, l'Inter di Cristian Chivu ritrova il proprio pubblico in occasione della sfida con il Cagliari di Fabio Pisacane, reduce da un successo chiave in ottica salvezza. Partita speciale per i fratelli Esposito, che si ritroveranno da avversari.

Inter-Cagliari, l'orario

Inter-Cagliari andrà in scena oggi, venerdì 17 aprile, alle ore 20:45 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro. Anticipo previsto dal calendario in virtù dell'imminente semifinale di ritorno con il Como di Fabregas, protagonista poche ore prima a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Dove vedere Inter-Cagliari in diretta tv

Inter-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e Now. È possibile attivare le app di DAZN e Now su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Su Sky, la visione sarà possibile su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Inter-Cagliari, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida valida per la 33esima giornata di Serie A anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Chivu e Pisacane

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, P. Esposito. Allenatore: Chivu.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez; 6 De Vrij, 95 Bastoni, 36 Darmian, 11 Luis Henrique, 7 Zielinski, 16 Frattesi, 17 Diouf, 14 Bonny.

Indisponibili: Bisseck, L. Martinez. Squalificati: Sucic. Diffidati: Akanji.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, MIna, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Deiola, Obert; Folorunsho, S. Esposito. Allenatore: Pisacane.

A disposizione: 12 Sherri, 24 Ciocci, 28 Zappa, 15 Rodriguez, 18 Raterink, 25 Sulemana, 27 Liteta, 20 Albarracin, 9 Kilicsoy, 19 Belotti, 31 Mendy, 29 Borrelli, 37 Trepy.

Indisponibili: Felici, Idrissi, Pavoletti, Mazzitelli. Squalificati: - . Diffidati: Gaetano, Zè Pedro

 

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Dopo aver conquistato una vittoria importantissima in quel di Como, contro la squadra di Cesc Fabregas, l'Inter di Cristian Chivu ritrova il proprio pubblico in occasione della sfida con il Cagliari di Fabio Pisacane, reduce da un successo chiave in ottica salvezza. Partita speciale per i fratelli Esposito, che si ritroveranno da avversari.

Inter-Cagliari, l'orario

Inter-Cagliari andrà in scena oggi, venerdì 17 aprile, alle ore 20:45 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro. Anticipo previsto dal calendario in virtù dell'imminente semifinale di ritorno con il Como di Fabregas, protagonista poche ore prima a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Dove vedere Inter-Cagliari in diretta tv

Inter-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e Now. È possibile attivare le app di DAZN e Now su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Su Sky, la visione sarà possibile su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Inter-Cagliari, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida valida per la 33esima giornata di Serie A anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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