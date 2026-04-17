Dove vedere Inter-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario

Inter-Cagliari, l'orario

Inter-Cagliari andrà in scena oggi, venerdì 17 aprile, alle ore 20:45 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro. Anticipo previsto dal calendario in virtù dell'imminente semifinale di ritorno con il Como di Fabregas, protagonista poche ore prima a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Dove vedere Inter-Cagliari in diretta tv

Inter-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e Now. È possibile attivare le app di DAZN e Now su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Su Sky, la visione sarà possibile su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Inter-Cagliari, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida valida per la 33esima giornata di Serie A anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.